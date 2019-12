La segunda temporada de “Perdidos en el espacio” (“Lost In Space” en su idioma original) se estrenó en Netflix el martes 24 de diciembre, pero ese no será el final de la serie inspirada en la clásica producción de ficción de Irwin Allen de los años 60, ya que, aunque aún no es oficial tendrá una tercera entrega.

Los creadores del programa ya están trabajando en los nuevos episodios. “Te dejan escribir sobre él y luego no te dan luz verde hasta que sale el programa”, dijo el coguionista Burk Sharpless a través de CheatSheet. “Pero es bastante bueno, así que lo harán”, agregó.

“Perdidos en el espacio” está ambientada tres décadas en el futuro, cuando la colonización del espacio ya es una realidad y donde la familia Robinson se encuentra entre aquellos seleccionados para iniciar una nueva civilización en un mundo lejano. Pero cuando los colonos son abruptamente desviados del camino hacia su nuevo hogar, deben forjar poderosas alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso entorno alienígena, a años luz de su destino original.

En la segunda entrega de la ficción, creada y escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless, los Robinson se encuentran varados en lo más profundo del espacio y se unen como familia y con sus compañeros de viaje para explorar planetas desconocidos, afrontar nuevos peligros y encontrar a su amado robot.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “PERDIDOS EN EL ESPACIO”?

En la tercera tanda de episodios de “Pedidos en el espacio” los Robinson seguirán siendo el centro del espectáculo. “Quiero decir que sabes que la familia Robinson continuará para siempre. Pero la historia que comenzamos con el piloto con los robots y todo lo demás que queremos tener, sabemos cuál es el final”, dijo el coescritor Matt Sazama.

"Hay una conclusión muy satisfactoria para esa historia. Más historias pueden suceder después de eso. Me gusta que haya una historia clara cuando ves a Will en el piloto de la primera temporada", agregó Sharpless.

Además, por lo visto en el episodio final, donde la misión para salvar al Espantapájaros da un giro inesperado, que lanza a la Resolute al caos y Judy urde un plan para que una nave llegue a Alfa Centauri, los Robinson tendrá que enfrentar otro gran peligro.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “PERDIDOS EN EL ESPACIO”

La tercera temporada de “Perdidos en el espacio” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero una vez que inicien las grabaciones Netflix compartirá las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Los que definitivamente deben regresar para la tercera temporada son los Robinson, es decir, Molly Parker, Toby Stephens, Taylor Russell, Maxwell Jenkins y Mina Sundwall, serán parte de los nuevos episodios.

Asimismo, Sibongile Mlambo, quien interpreta a Angela, se convirtió en un personaje regular en la segunda temporada, así que es probable que regrese para la tercera tanda de capítulos. También se espera que Parker Posey e Ignacio Serricchio (June Harris y Don West, respectivamente) vuelvan para complicar las cosas para los Robinson.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “PERDIDOS EN EL ESPACIO”?

La tercera temporada de “Perdidos en el espacio” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en algún momento del 2020.