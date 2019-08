El privilegio de amar regresa, ¿con Belinda en el lugar de Adela Noriega?

Después de haber sido estrenada hace 20 años, regresa a las pantallas la telenovela que hizo suspirar a gran cantidad de personas. ‘El privilegio de amar’ es la apuesta que relanzará Televisa, cuya productora original Carla Estrada asegura que tendrá una nueva versión.

El remake contará solamente con 25 episodios, de los 155 que tiene el original, y actualmente se encuentra en etapa de preproducción y en la redacción del guion. “Estoy haciendo una gran labor de sacar la esencia de la telenovela […]. Acá ya no va a ser modelo, ya no va a ser cura, entonces el cambiar y transformar todo eso, implica mucho ingenio”, señaló.

En la versión primigenia, la novela es protagonizada por Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García.

Debido a que el lanzamiento de esta historia se quiere realizar por todo lo alto, se ha empezado a especular quién podría reemplazar a la actriz que hizo el papel de Cristina, la joven que creció en un orfanato con el sueño de convertirse en una modelo.

El privilegio de amar es una telenovela mexicana, producción de Carla Estrada para la cadena Televisa. (Foto: Televisa) El privilegio de amar es una telenovela mexicana, producción de Carla Estrada para la cadena Televisa. (Foto: Televisa)

Casting

Carla Estrada, quien es la encargada de la nueva versión de la popular serie, tiene una labor muy importante para la designación de los actores que participarán en esta producción.

“Tiene que ser un mix de personajes, todavía no tengo quiénes son los protagonistas, ni quién es quién, pero sí quiero hacer lo que normalmente yo hago, que es meter a gente nueva, esa gente que de repente está por allá y ya no nos acordamos de ellos”, dijo.

Aunque no se tiene nada definido sobre quién reemplazará a Noriega, la productora deslizó el nombre de Belinda para que haga el papel más importante.

“Es una chava con muchísimo talento, creo en ella y estuvimos platicando, pero nada concreto”, manifestó.

Belinda sería Cristina en el remake de 'El privilegio de amar'. (Foto: Instagram Belinda) Belinda sería Cristina en el remake de 'El privilegio de amar'. (Foto: Instagram Belinda)

Belinda en la actuación

Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, nació en Madrid el 15 de agosto de 1989. Es una cantante y actriz española, naturalizada mexicana. Comenzó a actuar de niña, cuando tenía solo diez años, en papeles de programas de televisión.

En 2002 firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Belinda. Durante su primera década en la industria pop mexicana, se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada “la princesa del pop latino”.

El año 2000 grabó la telenovela ‘Amigos por siempre’ cuyo papel era Ana Capistrán Vidal. Al año siguiente lo hizo con Aventuras en el tiempo interpretando a Violeta Flores y Rosenda. Pero la novela que la llevó a la fama fue ‘Cómplices al rescate’ cuando fue Mariana Cantú y Silvana Del Valle. En 2004 participó en ‘Corazones al límite’, en 2007 ‘Patito feo’, en 2009 ‘Camaleones’

También tuvo participación en dos series de televisión: ‘Bakán’ (BKN), de 2004; y ‘Mujeres asesinas 3’ en 2010.

Belinda además incursionó en el cine con ‘The Cheetah Girls 2’ en el que interpretó a Marisol Durán, un papel secundario e hizo doblajes en ‘Despereaux: Un Pequeño Gran Héroe’, ‘Tadeo, el explorador perdido’ y ‘Trolls’; y tuvo una participación especial en Baywatch.

Belinda, además es una filántropa que ha contribuido a diversas causas humanitarias y caritativas. Una de las principales es la lucha contra cáncer infantil. (Foto: Instagram Belinda) Belinda, además es una filántropa que ha contribuido a diversas causas humanitarias y caritativas. Una de las principales es la lucha contra cáncer infantil. (Foto: Instagram Belinda)

’El privilegio de amar’

Como se recuerda, Carla Estrada produjo en 1999 ese exitoso melodrama titulado ‘El privilegio de amar’, que fue una adaptación mexicana de la telenovela venezolana ‘Cristal’, y que gracias a Fábrica de sueños, proyecto de Televisa, tiene pensando relanzar 12 de sus títulos más exitosos como esta.

La productora aseguró que la nueva versión de la novela es un reto difícil de poder lograr. “Yo me tardé seis meses en pensar por dónde y para dónde, pero ahora que están seis capítulos escritos, la verdad es que estoy muy contenta. Me encantan los retos, me llevan a un mundo distinto, me llevan a una fascinación diferente y espero que la disfruten y la hagan un éxito como lo hicieron de El privilegio de amar”.

Asimismo, anunció que tiene pensado iniciar el rodaje de la serie en el mes de enero, pero aún está esperando la autorización.

Argumento de la telenovela

‘El privilegio de amar’ se basa en la historia del joven seminarista Juan de la Cruz, quien llega de visita a casa de su madre Ana Joaquina, una fanática religiosa. Allí conoce a la joven Luciana, una muchacha soñadora e inocente que se enamora de él. Cuando su progenitora descubre que pasaron la noche juntos despide a Luciana, quien ya esperaba un hijo del futuro sacerdote. Meses después da a luz y deja a su hija en las puertas de una casa con la esperanza que sea criada allí, pero la niña termina en un orfanato.

Años después Cristina, la hija de Luciana crece feliz en el albergue, aunque siempre con la curiosidad de saber quién es su madre. De otro lado, Luciana es dueña de una popular casa de modas y esposa del conocido actor Andrés Duval con quien tiene dos hijos: Lizbeth, que es hija de ambos, y Víctor Manuel, quien es hijo de Andrés y su primera esposa.

Cuando llega el momento de abandonar el convento Cristina y sus amigas Lorenza y Maclovia rentan un departamento muy sencillo, Lorenza es una muchacha bella, provocativa y muy segura, mientras Maclovia es reservada, tímida e inteligente.

Cristina gracias a Lorenza logra obtener un trabajo como modelo de la casa de modas de Luciana. Cristina y Victor Manuel se enamoran y empiezan a salir, cuando Luciana se entera del noviazgo despide a Cristina y se encarga de convencer a su hijo que se case con Tamara, su exnovia. Además de hacerle la vida imposible.