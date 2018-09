Para debutar como parte del próximo servicio de streaming de Disney, el canal ha comenzado a realizar el casting para revivir "High School Musical" y convertirla en serie.

Titulada como "High School Musical: The Musical", la serie tendrá 10 episodios que seguirán la vida de estudiantes de East High mientras realizan la presentación de "High School Musical", para la presentación de teatro de invierno, donde se verán inmersos en dramas tanto dentro como fuera del escenario.

Los ocho personajes protagónicos realizarán 'covers' de las canciones de High School Musical, pero también habrá temas originales.

Los productores ejecutivos de la serie son Tim Federle y Oliver Golstick; asimismo el casting está dirigido por la directora Julie Ashton, quien ya inició la búsqueda de los ocho papeles principales.

Cabe mencionar que esta será la primera serie de televisión de High School Musical después de las dos películas de Disney Channel; asimismo, se espera que el servicio de suscripción se lance en el 2019.

Estos son los personajes que presentarán en "High School Musical: The Musical":

Ricky: Estudiante que busca recuperar desesperadamente a su ex enamorada Nini, por lo cual consigue una audición para protagonizar junto a ella el musical; su reputación como el "payaso" de la clase solo encubre la idea que tiene de él mismo: no ser bueno en nada.

Nini: Encuentra su voz y a una nueva pareja tras dejar a Ricky. Es una persona leal, apasionada por la música y fan de American Idol o The Voice.

EJ: Es el nuevo novio de Nini, hijo de dos abogados, acostumbrado a proteger lo que es "suyo". Aparenta ser una persona con mucha confianza, pero realmente es propenso a ataques de ansiedad cuando el mínimo detalle no sale como esperaba.

Ashlyn: Es la nueva de la escuela y prima de EJ. Adora a Sara Bareilles, aspira a ser compositora y es activista política.

Big Red: Es el mejor amigo de Ricky, se llevaba muy bien con Nini y está devastado tras su separación, aunque también tiene sentimientos ocultos por ella.

Gina: Considera que no debería ser suplente y no entiende por qué su profesora de teatro no la eligió como protagonista. Ella es una estrella de Instagram y sus videos de canto se convierten en virales rápidamente.

Vikram: Estudiante coreógrafo, admira a Beyoncé y considera que la profesora de teatro es su compañera, por la confianza que le tiene.

Miss Jenn: Es la nueva profesora de teatro de la escuela, tiene mucha energía y no pisa tierra con sus aspiraciones, aunque haría lo que fuera por sus alumnos. Aparentemente su currículum no es del todo verdadero y la aplicación que más utiliza es Tinder.