Rubí: fecha de estreno del remake de Televisa, tráiler, historia, actores y personajes de la telenovela | Es una descarada. “Rubí”, el famoso drama que surgió como una historieta hace ya varías décadas, vuelve a la pantalla, con otra actriz y producción, aunque con el mismo atrevimiento que hipnotizó a millones en América Latina. Basada en una tira cómica de Yolanda Vargas Dulché, "Rubí" es la historia de una mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de conseguir sus objetivos. Rubí Pérez es el nombre de esta antiheroína, llevada a la TV en 1968 y por última vez en 2004 bajo la producción de José Alberto Castro y protagonizada por Bárbara Mori junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Debido al éxito de la historia, Televisa Studios hoy planea realizar una nueva versión del melodrama como parte de su proyecto ‘Fábrica de sueños’, con Camila Sodi como su nueva estrella.

En el marco de ‘Fábrica de sueños’, Televisa pretende adaptar en total 12 historias clásicas de su catálogo, entre ellas, "Cuna de lobos", "La usurpadora", "El maleficio", "Colorina", "Los ricos también lloran", "Rosa salvaje", "Corona de lágrimas", "Quinceañera", "El privilegio de amar" y "Corazón salvaje".

El rodaje del nuevo remake de “Rubí”, que tendrá 25 episodios y una producción premium a cargo de Carlos Bardasano, comenzará en el segundo semestre de 2019. Además, será producido por W Studios y estará escrito por Leonardo Padrón, responsable de la exitosa telenovela "Amar a muerte", que protagonizaron Angelique Boyer y Michel Brown.

HISTORIA DE “RUBÍ”

Al tratarse de una adaptación de las anteriores novelas y la obra original de Yolanda Vargas Dulché, la historia de “Rubí” será la misma en esencia, aunque podría contemplar algunas variaciones.

La sinopsis de la versión de 2004 explica bastante bien la historia de "Rubí":

“Rubí es una hermosa mujer, estudiante universitaria acomplejada por su pobreza y llena de rencor y envidia hacia su mejor amiga, Maribel, la cual tiene una discapacidad en la pierna. Maribel sostiene un romance por internet con el arquitecto Héctor Ferrer hasta que finalmente, él llega a México y se conocen. Con Héctor viene el médico Alejandro Cárdenas, quien se enamora de Rubí, sentimiento correspondido.

Arturo, padre de Maribel se ofrece a pagarle la colegiatura y la muchacha cree que sus problemas están solucionados y que el futuro le sonríe, pues piensa que Alejandro es millonario como Héctor, pero la tragedia se desata cuando Rubí descubre que Alejandro no es rico y que estudió en Nueva York gracias a una beca. Rubí ha jurado sólo casarse con un millonario. Fiel a su juramento, y a pesar del amor que siente por el médico, lo rechaza y pone sus ojos en el novio de su amiga Maribel”.

Bárbara Mori saltó a la fama como Rubí (Foto: Televisa)

TRÁILER DE “RUBÍ”





ACTORES Y PERSONAJES DE "RUBÍ"

A mediados de mayo de 2019, Televisa confirmó que Camila Sodi, la sobrina de Thalía y la actriz que interpretó a Issabela Camil en la serie “Luis Miguel”, interpretará el personaje de Rubí, el mismo que 15 años atrás encarnó la uruguaya Bárbara Mori.

Antes del anuncio, la prensa mexicana manejaba los nombres de otras actrices que pugnaban por obtener el papel, entre ellas Irina Baeva, Ela Velden, Claudia Martín, María León Nerea Camacho, Esmeralda Pimentel y Alejandra Espinoza. Camila Sodi, que actualmente protagoniza "Falsa identidad" para Telemundo, estaba entre ellas. De hecho, People en español reportó en abril, antes de su contratación, que había hecho una audición para el papel junto a Alejandro Peniche, quien no ha sido confirmado como parte del reparto.

Ahora, el fichaje de Sodi no le fue indiferente a muchas personas, que cuestionaron su elección con comentarios como "le queda grande el personaje” o “veo difícil que supere a Bárbara Mori”, y en respuesta, la actriz mexicana compartió en sus redes sociales parte de una canción de Thalía, su tía.

“Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insulta”, escribió Sodi.

"Rubí" marcará el regreso de Camila Sodi a Televisa después de que en 2014 encabezó el melodrama "A que no me dejas".

Sobre el remake de "Rubí", en una entrevista para el programa "Hoy", Eduardo Santamarina, quien interpretó a Alejandro Cárdenas, dejó saber que quiere ser parte del proyecto. "El mismo (personaje) ya no, ya estoy súper mal, pero está el papá de (Alejandro), ahí sí puedo. Para el abuelo todavía me faltan algunos añitos, pero el papá por supuesto que sí ", comentó el actor 50 años.

Camila Sodi es Rubí

José Ron es Alejandro

Rodrigo Guirao es Héctor

Kimberly Dos Ramos es Maribel

Mayrín Villanueva es Refugio

Tania Lizardo será Cristina

Lisardo Guarinos es Arturo de la Fuente

¿CUÁNDO SERÁ EL ESTRENO DEL REMAKE DE “RUBÍ”?

La nueva versión de “Rubí” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero considerando que el rodaje empezará en el segundo semestre del 2019, es probable que los nuevos episodios lleguen en algún momento del 2020.

RUBÍ (2004)

"Rubí" es una telenovela mexicana que produjo José Alberto Castro para Televisa en 2004 a partir de la historia original de Yolanda Vargas Dulché, con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes como protagonistas junto a Manuel Landeta y las primeras actrices Ana Martín y Leonorilda Ochoa.

Al igual que en la versión original, Rubí es una bella universitaria que vive junto con su madre y su hermana Cristina en un barrio bastante pobre tras la muerte de su padre. A pesar de los esfuerzos de su hermana, Rubí se obsesiona con el dinero, al punto que decide usar su belleza para atraer a hombres guapos y ricos que la lleven a tener la vida que ella cree que se merece.

LA DESCARADA - REYLI BARBA

"La descarada", de Reyli Barba, es la canción oficial de "Rubí", cuya letra dice, entre otras cosas:

Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas