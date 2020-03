El alza de los servicios de streaming ha elevado la demanda por la producción de series alrededor del mundo con la esperanza de que alguna pueda ser el siguiente “La casa de papel” (España) de Netflix o “Fleabag” (Inglaterra) de Amazon Prime Video. Con el anuncio de que Netflix producirá una serie y una película peruana, nos remontamos en la historia de la televisión nacional para revisar dos proyectos que, por diversas circunstancias, aún no salen al aire. Además, hablamos con sus directores y confirmamos su actual estado.

►Antes de Tondero y Netflix, “Kukuli” y “Un marciano llamado deseo”: breve historia del cine en Cusco

“7 PERROS”

“Me moriré en el Callao con balacera, un día que yo ya sé ya. Me moriré en el Callao y no arrugo”.

Violencia y amor se juntan en las calles de Callao en esta serie producida por Del Barrio Producciones -empresa detrás de la mayoría de las series y telenovelas peruanas en los últimos años- con “7 Perros”, miniserie sobre dos bandas rivales de extorsionadores que prometen ‘seguridad’ en los proyectos de construcción del primer puerto del país.

Inicialmente titulada “En construcción”, el proyecto se remonta al 2008, con Michelle Alexander tomando el rol de productora general y Adriana Álvarez como productora ejecutiva. Estuvo dirigido y escrito por Yashim Bahamonde, un veterano en la producción nacional recordado por su trabajo como guionista en “Django: sangre de mi sangre” (2018) y en la serie “De vuelta al barrio” (2017).

"7 Perros" fue grabada en 2008 y cuenta con la actuación de Pietro Sibille, Miguel Iza y Haysen Percovich. (Foto: Del Barrio Producciones)

Antes de “7 Perros” Bahamonde ya tenía experiencia en la silla del director con los cortometrajes “Porno Star” y “Love” (codirigido junto a Andrea Lerner). También dirigió en la miniserie “Viento y arena” y “Las vírgenes de la cumbia”; este último proyecto donde también fue guionista.

El elenco también estaba conformado por actores como Pietro Sibille, Miguel Iza, Haysen Percovich, Emilran Cossío, Óscar López Arias, André Silva, Christian Ysla, María Angélica Vega, Jorge Gutierrez, Daniel Ledesma, Joaquín de Orbegoso, Carlos ‘Tomate’ Barraza y la mexicana Liz Gallardo.

La serie seguía a Charlie Chávez (Sibille), un joven con planes para irse a España, que se ve involucrado en el mundo delictivo con otras personas de su barrio. A lo largo de los cuatro capítulos del programa veríamos el ascenso de Charlie como pandillero, así como sus enfrentamientos con una banda rival dirigida por la “Leyenda” (Percovich). Complica la situación su amor prohibido con la “Gringa” (Liz Gallardo), junto a la cual urde un peligroso plan de escape.

Si bien la serie generó interés de la prensa en su momento, esta no fue emitida en los años posteriores de su realización. En el 2013 se supo que había sido adquirida por América Televisión para emitirla en el 2014, pero salvo un teaser, “7 Perros” no se emitió. Desde entonces, cada par de años volvíamos a escuchar de la serie y de su próximo estreno y, este 2020, la situación no ha cambiado.

“Creo que es una historia que a pesar del paso del tiempo no ha perdido vigencia en nuestra realidad”, indica a El Comercio Yashim Bahamonde. “Y aparte creo que es una historia distinta a la que estamos acostumbrados a ver, porque se cuenta de una manera bastante cinematográfica, aunque no dejando de lado el enganche televisivo”.

Sobre las dificultades de “7 Perros” para llegar al aire, Bahamonde opina que esto recae en parte por la temática delictiva y marginal que trata, ya que esta “no es necesariamente atractiva para los anunciantes, quienes no quieren relacionar sus marcas con algo que de una y otra forma es negativo.” Sin embargo, aclara que “la calidad de una historia bien contada, actuada y realizada pesa más que este tipo de cuestiones”.

La popularidad de series sobre el hampa y los criminales, en particular las llamadas ‘narconovelas’ como “Pablo Escobar, el patrón del mal” y “La reina del sur” internacionalmente y en Perú pueden indicar que es tiempo de volver a darle una nueva oportunidad a esta serie. O como dice Bahamonde, “creo podría acomodarse bastante bien para el público de ahora que está con el ojo más entrenado para ver historias diferentes.”

Trata sobre dos pandillas que compiten por el negocio de la 'protección' de construcciones en el Callao. (Foto: Del Barrio Producciones)

Por el momento, la suerte de “7 Perros” parece todavía estar en el limbo, aunque no por desidia de sus creadores, quienes la remasterizaron en 2019 para adecuarse a los estándares actuales, así como reeditar los cuatro episodios y convertirlos en en ocho episodios.

“Pude ver el proyecto hace poco, hará dos meses , y me enganchó”, señala Bahamonde. “Creo que no ha perdido vigencia y es chévere ver un poco más jóvenes a algunos de los actores”.

Mientras tanto, un artículo publicado por La República en diciembre del 2019 informó que la productora Michelle Alexander participó en la feria de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (Napte) en Miami, EE.UU., en enero de este año, buscando expandir su programación al mercado internacional. En su catálogo, con miras a ofrecérselo a los servicios de streaming, estaba “7 Perros”.

También en diciembre del 2019, en entrevista con Lima Vaga, el actor André Silva dijo que la serie estaría cerca de ser lanzada por una plataforma de streaming, América TVGo, servicio que también acogió a series que aparentaban haber quedado en el olvido como la novela de Efraín Aguilar “O besas o no besas”.

Del mismo modo, la página de Facebook de Del Barrio Producciones parecía insinuar la próxima llegada de la serie a nuestras pantallas, aunque sin dar fecha de estreno. Toca esperar información oficial de cuándo se podrá ver esta serie, un pedazo de nuestra historia televisiva todavía ausente. Quizá el que está más ansioso por que se visualice es su propio director, quien nos destaca que “estamos a la espera para que la gente pueda ver el proyecto. Un proyecto que, en lo personal, siempre lo tengo como una espinita clavada mientras no se muestre”.

“SICARIOS: LA SERIE”

A fines del 2018 una serie de videos de supuestos sicarios transitando por las calles del icónico barrio de Atahualpa, Callao, se viralizaron en las redes sociales. Se trataba de las grabaciones promocionales de “Sicarios: la serie”, producción nacional de 15 episodios que buscaba convertirse en la primera serie peruana en llegar a Netflix.

El director de "Sicarios" indicó que a pesar de que la producción mostraría lujos y bellas mujeres, no se busca hacer una apología al crimen. (Foto: Difusión)

“'Sicarios: la serie’ estaría inspirada en hechos reales en torno a acontecimientos violentos ocurridos en el país”, explicó en ese entonces el director del proyecto Álex Prado Villano. “La serie es una ficción, pero tiene un 30 por ciento de realidad peruana sobre temas de corrupción, violencia, muertes; pero también cosas de emprendimiento. Se mostrará el lujo, las drogas, las chicas lindas, la adrenalina.”

Lo espinoso del tema, en un país como el nuestro donde el sicariato es un temor bastante real y presente, también causó polémica en torno a la serie, aunque su director señaló que no se trataba de una apología a la violencia, sino que “tiene un mensaje que busca concienciar a las personas”.

Desde este inicial y vistoso debut en la conciencia pública peruana, la producción de “Sicarios, la serie” ha mantenido un perfil bajo. Como parte de la realización de esta nota El Comercio contactó con Álex Prado para saber qué pasó con este proyecto. ¿La mayor sorpresa? Se ha dejado de lado la serie para enfocarse en la realización de una película.

“'Sicarios' es un proyecto a largo plazo, primero estamos empezando con el tema de la película, ¿Por qué? Pues queremos hacer visible nuestra trama sobre la vida real de uno de los personajes y también parte de la ficción”, señala Prado. “Una vez producida la película, empezaremos a negociar la serie del mismo tema con las plataformas ya existentes, que buscan producciones de esta índole”.

El proyecto se hizo conocer con la filmación que se hizo frente a Las Caras de Atahualpa del Callao. (Foto: Difusión)

Según nos explicó, la historia de “Sicarios, la película” será similar a la que estaba pensada en la serie, aunque condensada para responder mejor al formato cinematográfico y concentrándose más en uno de los personajes. La posible serie, en cambio, ahondará en las historias personales del resto del elenco. Adicionalmente, espera concluir un documental sobre la producción.

Álex Prado explicó que parte de las dificultades que ha tenido que superar la producción ha sido la compra de equipos, debido al alto costo del alquiler, así como problemas para conseguir auspicios. “Si bien la película que lanzaremos será muy controversial y llamativa por el tema que se toca, esto causa que las marcas tengan miedo en invertir o patrocinar”, señala el realizador. “Nuestro cine no es para nada igual al del extranjero. En una película de Hollywood el personaje más malo tiene la mejor moto o auto que termina destrozando, pero aquí en el Perú las marcas tienen miedo que sus productos aparezcan en la película pues piensan que eso será negativo, que ya no les van a comprar, que relacionarán sus productos con sicarios, narcos, etc.”

Otro problema ha afectado la producción de “Sicarios, la película”: el coronavirus. La pandemia ha retrasado el calendario al obligarlos a posponer algunas escenas que tenían planeado grabar a inicios de marzo, incluyendo una filmación en exteriores que tuvo que ser pospuesta por la cuarentena. Por otro lado, Prado no adelantó una fecha de estreno a su proyecto y aunque señala todavía que Netflix sigue siendo su meta, no descarta ninguno de los otros servicios de streaming.

VIDEOS RECOMENDADOS

Entrevista a la cantautora Julie Freund

Entrevista a la cantautora Julie Freund

La casa de papel: todo lo que se sabe de la cuarta parte de la serie de Netflix

La casa de papel: todo lo que se sabe de la cuarta parte de la serie de Netflix (22/03/20)

TE PUEDE INTERESAR