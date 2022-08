Estamos a solo unos días para que la heroína más poderosa y verde de Marvel se abra paso al Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de “She-Hulk: Attorney at Law” (“She-Hulk: defensora de héroes” en Hispanoamérica) este 18 de agosto en Disney+ y los adelantos ya nos dan muchas razones por estar emocionados por el programa, el cual combinará la acción habitual del MCU con comedia y dramas legales.

Siendo She-Hulk un personaje no tan conocido como su contraparte masculina, aquí te damos una guía con todo lo esencial que debes saber antes de la salida de la serie.

¿Quién es She-Hulk?

She-Hulk es el alterego de Jennifer Walters, prima del científico y superhéroe Bruce Banner/Hulk. Introducida por primera vez el año 1979 con el cómic “Savage She-Hulk #1″, este personaje creado por Stan Lee y John Buscema es una abogada que fue acribillada mientras investigaba a la mafia. Pero en vez de convertirse en un número más de las estadísticas de violencia criminal, Walters logra conservar su vida gracias a una transfusión de sangre de su primo, la cual también le da el poder de transformarse en una versión más alta, musculosa y verde de sí misma. Es así que nace She-Hulk.

(Izquierda) La primera aparición de She-Hulk" en febrero de 1980. (Derecha) El reboot de "She-Hulk" que la estableció como un personaje importante en Marvel. (Foto: Marvel Comics)

Pero a pesar de tener características similares, hay factores profundos que rápidamente diferencias a Jennifer Walters de su contraparte. En primer lugar, salvo algunos problemas iniciales, She-Hulk mantiene su intelecto tras su transformación, cuestión que le costó años de trabajo a Bruce Banner en el MCU y que, salvo contadas ocasiones, no suele lograr en los cómics.

En consecuencia, Jennifer Walters no suele avergonzarse por su alter ego, cuyo físico suele ser en cambio motivo de orgullo para ella. Asimismo - y a diferencia de tantos otros personajes de los cómics - She-Hulk logra usualmente mantener el balance de su carrera profesional y heróica, convirtiéndose en parte de grupos prestigiosos como los Avengers, los Fantastic Four, Defenders y muchos más.

Una característica bastante distintiva de She-Hulk es su capacidad de romper la llamada cuarta pared y hablarle directamente al público en sus cómics, algo que luego fue adoptado por personajes como Deadpool. Este atributo empezó a aparecer a través de la saga “Sensational She-Hulk” (1989), escrita por John Byrne, donde Jennifer frecuentemente hacía bromas a costa de los editores de Marvel, entre otras bromas de ese tipo. Aficionados del personaje se alegrarán de saber que este tipo de humor también se mantiene en “She-Hulk: Attorney at Law”, donde los avances han mostrado a Jennifer dirigiéndose frecuentemente a los televidentes.

¿De qué trata la serie entonces?

Cómo en los cómics, “She-Hulk: Attorney at Law” girará en torno al titular personaje tanto en su vida profesional como en sus actividades heróicas y amorosas, con la descripción oficial de la serie señalando: “Jennifer Walters tiene una vida complicada como abogada soltera de unos 30 años que también se convierte en la superheroína verde, She-Hulk de dos metros de alto”.

En las cuestiones legales, estos no serán simples casos judiciales por multas o delitos menores, sino juicios relacionados al incremento de seres superpoderosos en el Universo Cinematográfico de Marvel, poniendo a Jennifer en la corte junto a nuevos y antiguos personajes del MCU como Emil Blonsky/Abomination (Tim Roth) - villano de “The Incredible Hulk” (2008)- y el hechicero supremo Wong (Benedict Wong).

La serie tampoco parece dejar de lado la vida amorosa de Jennifer, con adelantos mostrándola intentando navegar el difícil campo del amor como una mujer y superhéroe.

¿Quiénes actúan?

En el rol de She-Hulk está la actriz canadiense Tatiana Maslany, quizás más conocida por la serie de ciencia ficción “Orphan Black”. El resto del elenco es igualmente resaltante. Anteriormente mencionamos el regreso de Tim Roth y Benedict Wong al MCU con sus personajes icónicos, pero están lejos de ser los únicos, con Mark Ruffalo volviendo a su rol de Bruce Banner y, quizás más importante, Charlie Cox poniéndose el traje de Daredevil para el aparente debút del héroe - en su faceta como superhéroe - en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras tanto, entre los novatos se puede agregar a actores como Renee Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Elise Goldsberry, Josh Segarra, Jon Bass y Jameela Jamil, esta última como la villana Titania, frecuente rival de She-Hulk en los cómics que luego se convirtió en una especie de amiga.

Tim Roth como Emil Blonsky, el villano "The Incredible Hulk" (2008). (Foto: Marvel Studios)

¿Cuándo, dónde y por cuánto tiempo?

“She-Hulk: Attorney at Law” se estrenará el jueves 18 de agosto en Disney+. La serie contará de 9 capítulos, a estrenarse semanalmente cada jueves hasta el 13 de octubre.

¿Dónde está ambientado en la línea de tiempo del MCU?

Uno de los atractivos de las películas de Marvel es que todas siguen una continuidad y “She-Hulk: Attorney at Law” no es la excepción. Jessica Gao, ‘showrunner’ del show, indicó a TV Line que la serie ocurre poco después de “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”.

Ya habíamos tenido indicios de la cercanía en el tiempo entre el show y la película con la pelea entre Abomination y Wong durante la escena del club en “Shang-Chi”, siendo estos dos personajes importantes también en “She-Hulk: Attorney at Law”.

La serie combinará la acción usual de las series de Marvel con dramas legales. (Foto: Marvel Studios)

Pero el factor que muestra el poco tiempo que ha pasado entre la película y el inicio del show es el hecho de que Bruce Banner aparece con su brazo derecho enyesado durante el accidente de carro donde Jennifer Walters recibe la transfusión de sangre que la convierte en She-Hulk. Previamente el héroe había aparecido con el mismo yeso en la escena postcréditos de “Shang-Chi”, mostrando el daño que le había causado el intentar manipular el Guantelete del Infinito en “Avengers: Endgame”.