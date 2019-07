"Stranger Things": Millie Bobby Brown cuenta qué pasó con los poderes de Eleven en la cuarta temporada

La tercera temporada de Stranger Things ha sido un gran éxito y ha logrado un record de sintonía. Los fanáticos de la serie no pueden esperar, al parecer, un año para el estreno de la cuarta temporada, así que por ahora se encuentran hablando de los ocho capítulos y de todas las situaciones que se vieron en el último episodio y uno de ellos es sobre Eleven: ¿realmente perdió sus poderes? Millie Bobby Brown responde esta gran interrogante.



En una entrevista para el Entertainment Weeklyn, la joven actriz contó algunos detalles de la tercera temporada de Stranger Things y respondió algunas interrogantes sobre la grabación de esta nueva entrega que se centró totalmente en el capítulo final y fue demasiado emotivo que millones de fans lloraron con la carta de despedida que Hopper a Eleven.



Millie Bobby Brown asegura que esa escena fue la más emotiva que tuvo que grabar, ya que ella es muy cercana a David Harbour y al leer la carta ella sintió que su corazón se rompió y fue devastador sentir que Eleven había perdido a su padre o eso cree.



“Yo admiro mucho a David es que respeta tanto a las niñas como a las mujeres. Me sentí tan... estoy tan destrozado y me dije: Oh, Dios mío, esto es horrible". Así que las emociones eran crudas en esa escena”, comentó la joven.



Otra de las escenas que más tristeza le causa grabar fue en el momento en que los amigos se tienen que despedir ya que Eleven se va del pueblo junto a los Byers.



“Era un momento tan emotivo. Todos dijimos: Imaginemos que esto es el fin de la filmación para siempre. Y todos comenzamos a llorar inmediatamente. Se sintió realmente genuino y fue como despedirse de los mejores amigos”, explicó Millie Bobby Brown.



Una de las grandes interrogantes que rodean a los seguidores de la series es sobre sus poderes, será verdad que Once los perdió para siempre o es momentáneo. Millie dio algunas respuestas al respecto.

¿Qué pasó con los poderes de Eleven?

Esta es una de las grandes preguntas que se han hecho los fanáticos de Stranger Things. Eleven al parecer perdió sus poderes luego de ser atacada por el Mind Flyer. La joven intentó curarse por sí sola sin saberse si este último esfuerzo acabaría con sus habilidades o si fue algo más. La adolescente al principio pensó que solo estaba cansada, pero después intenta mover una lata de gaseosa con la mente sin éxito.



En una entrevista con el Entertainment Weeklyn, Millie Bobby Brown dijo que Eleven era poderosa con o sin poderes, así que tiene un largo viaje para explorar más a su personaje, pero finalmente los hermanos Duffer son los únicos que saben que sucederá con Once.