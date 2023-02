El creador y productor ejecutivo de la serie, Jesse Armstrong, brindó la triste noticia que dejó a los seguidores de la familia Roy con el corazón hecho pedazos. Aunque en realidad muchos sospechaban que la serie no avanzaría más allá de la temporada 5, aún así fue un baldazo de agua fría para los fanáticos de la serie.

“Hay una promesa en el título de Succession. Nunca pensé que esto podría continuar para siempre”.

En una entrevista con Armstrong reveló que el final de Succession siempre estuvo previsto para la cuarta temporada, además comentó que esta fue una decisión que llevaba muchísimo tiempo meditando, solo faltaba anunciarlo a los fans.

“El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la segunda temporada, he estado tratando de pensar: ¿Es el próximo, o el que sigue, o es el que sigue? Me reuní con algunos de mis compañeros escritores antes de que comenzáramos a escribir la cuarta temporada, aproximadamente en noviembre, diciembre de 2021, y dije: ‘Mira, creo que esto debería ser todo. ¿Pero qué piensas?’ E imaginamos varios escenarios: podríamos hacer un par de temporadas cortas o dos temporadas más. O podríamos continuar durante años y convertir el programa en algo bastante diferente, y ser un programa divertido, más amplio y despreocupado, donde habría semanas buenas y semanas malas. O podríamos hacer algo un poco más potente y completo, y salir fuertes. Y definitivamente esta fue siempre mi preferencia”, dijo Armstrong.

La noticia fue revelada a poco de que se emitiera la que ahora se sabe será la temporada final, el director admitió haberse sentido nervioso de dar la noticia y no saber cómo despedirse de su show.

“Ha sido un poco tortuoso, y me sentí inesperadamente nervioso por hablar aquí, porque todo es teórico hasta este punto, y he tratado de mantenerlo teórico por una gran cantidad de razones. Quién sabe sobre las razones psicológicas, pero las creativas fueron que se sintió realmente útil no tomar la decisión final por mucho tiempo”.