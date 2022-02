El mayor evento deportivo de Estados Unidos llega esta noche. El Super Bowl 2022, que enfrenta a los equipos de fútbol americano Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams; no solo será un espectáculo para los amantes de esta disciplina, sino para los que esperan novedades del cine y televisión. Como cada año, durante la transmisión se emitirán tráilers de esperadas producciones.

Varios de estos tráilers ya se revelaron con anticipación en el transcurso de la semana, pero otros podrían llegar recién este domingo. ¿Qué novedades habrá? Para eso hay que esperar, pero de todas maneras se puede especular de manera informada.

Los tráilers revelados antes del Super Bowl

“Lighyear”

Buzz Lighyear (Chris Evans) es un explorador espacial con una misión. En el universo “Toy Story”, esta es la historia que inspiró el juguete. Participan también Taika Waititi, Keke Palmer Uzo Aduba y James Brolin.

“Jurassic World: Dominion”

Los dinosaurios están sueltos y el mundo no volverá a ser el mismo. Para encontrar una salida a la crisis, la generación del ayer y la de hoy tienen que unir fuerzas. Esta cinta, promocionada como la “épica conclusión” de la saga, trae de regreso a estrellas como Laura Dern, Sam Neil y Jeff Goldblum; quienes acompañan a los protagonistas más recientes, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda; etc.

“Nope”

El ganador del Oscar Jordan Peele regresa con una nueva historia de horror donde los habitantes de un pequeño pueblo hacen un descubrimiento traumático. Actúan Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Keke Palmer, Barbie Ferreira; etc.

Las películas de DC

En un minuto, Warner Bros. reveló nuevas imágenes de sus próximas películas, entre ellas “The Batman”, “The Flash”, “Black Adam” y “Aquaman and the Lost Kingdom”.

“Sonic 2″

A diferencia del ya revelado tráiler, este otro adelanto empieza con una temática deportiva relacionada al Super Bowl; además de nuevas secuencias de acción con Sonic (Ben Schwarts), Tails (Colleen O’Shaughnessey), Knuckles (Idris Elba), Robotnik (Jim Carrey); etc.

“The Adam Project”

Un piloto de aviones viaja al pasado y une fuerzas con su yo más joven para salvar al mundo. Participan Ryan Reynolds, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo y Jennifer Garner.

Los tráilers pendientes

“El señor de los anillos: Los anillos de poder”

Confirmado por Prime Video, este domingo se estrenará el primer tráiler de la serie que cuenta la lucha entre el bien y el mal antes del nacimiento de los hobbits Bilbo y Frodo.

“Stranger Things 4″

No se ha confirmado que este tráiler se estrene, pero Netflix ya anunció anteriormente novedades de su gran serie en el Super Bowl. En esta ocasión, los chicos de Hawkins tendrán en la mira a una casa embrujada, mientras que a miles de kilómetros, en Rusia, Jim Hopper busca una manera de escapar de su cautiverio.

“Moon Knight”

No se ha confirmado este tráiler, pero si se considera la proximidad del estreno es razonable esperarlo. “Moon Knight” promete ser la serie más violenta de Marvel Studios hasta la fecha. Protagonizada por Oscar Isaac, sigue la historia de Marc Spector, un hombre con problemas para dormir que es poseído por Khonshu, dios egipcio de la luna que le otorga poderes.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness”

Estreno de tráiler no confirmado. Situada tras “WandaVision” y “Spiderman: No Way Home”, la nueva película de Marvel Studios mostrará un colapso en el multiverso que pondrá en aprietos al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

