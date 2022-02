Una nueva edición se desarrollará en el Super Bowl en Estados Unidos. Dicho espectáculo cuenta con mucha expectativa para lo que veremos en horas de la noche en el mítico SoFi Stadium de Inglewood, California . Para ello, los Bengals vs. Rams se enfrentarán para saber quién es el campeón de la NFL 2022; sin embargo, también millones de personas no se perderán el show de medio tiempo donde estarán sobre la tarima cantantes como Snoop Dogg o Eminem .

El repertorio sonoro de Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar tiene éxitos que han traspasado los años a través de diferentes discos de estudio, por lo que los seguidores de la música o del evento deportivo más visto en Estados Unidos se encuentran intrigantes sobre qué canciones que formarán parte del espectáculo.

El Halftime del Super Bowl 2022 es uno de los momentos más esperados del año. Mira quiénes se presentan, cuánto dinero se gana y cuánto dura el famoso show del medio tiempo.

La producción siempre sorprende y se especula que en este caso no sea la excepción, así como habrá muchos ojos pendientes al desarrollo, el orden de aparición, las posibles colaboraciones entre los artistas y cualquier detalle.

Según informó la web The Athletic, nombró un set list de canciones que podrían ser elegidas para el show de medio tiempo y que será visto por millones de televidentes en el mundo. “Aquí está nuestra mejor lista de las canciones que harán el corte, junto con las probabilidades figurativas de cada una”, indicaron.

POSIBLE SET LIST DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO

De esta forma, su top ten (o al menos los temas que se consideran imperdibles) quedaría integrada de la siguiente manera:

Nuthin but a G Thang, de Dr. Dre ft. Snoop Dogg (3-1), Forgot about D.R.E, de Dr. Dre y Eminem (5-1), California love, de 2pac con Dr.Dre (7-1 ), Drop it like it’s hot, de Snoop Dogg junto a Pharrell (3-1), Gin & Juice, de Snoop Dogg (15-1), Lose yourself, de Eminem (2-1), My name is, de Eminem (5-1), Family affair, de Mary J. Blige (3-1), DNA, de Kendrick Lamar (3-1) y Money trees, de Lamar feat Jay Rock (20-1).