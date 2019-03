"The OA", ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

La segunda temporada de “The OA” está disponible en Netflix desde el 22 de marzo y de acuerdo a su sinopsis oficial, en los nuevos episodios seguimos el recorrido de 'OA' por una nueva dimensión, esta vez en la piel de una rusa heredera que, una vez más, es secuestrada por Hap. Además, de esta nueva entrega participa el detective privado Karim Washington, quien investiga la desaparición de una joven llamada Michelle Vu. Su camino se cruzará con el de 'OA' mientras intentan descubrir el misterio sobre el paradero de Michelle y el de una casa en Nob Hill, conectada con la desaparición de muchos adolescentes.

Mientras tanto, volviendo a la primera dimensión, Betty (BBA, Phyllis Smith) y los chicos inician un viaje para intentar comprender la verdad sobre la historia de 'OA' y los increíbles hechos que les relató cuando estuvo con ellos.

Como era de esperarse, la segunda temporada de “The OA” dejó nuevas preguntas y una de ellas definitivamente es: ¿tendrá tercera temporada? Aún es muy pronto para cualquier respuesta de la plataforma de streaming, pero los sucesos del episodio final indican que la historia puede continuar. Ahora, si se confirman nuevos capítulos, ¿también tardarán más de dos años en llegar?

Según Jason Isaacs, quien interpreta al Dr. Hunter Aloysius 'Hap' Percy, los creadores del programa, Zal Batmanglij y Brit Marling, quien además interpreta a Prairie Johnson, han dicho que hay suficiente material para otras tres temporadas. "Tienen todas las cinco temporadas planeadas en su cabeza. Lo hicieron antes de comenzar", contó a Radio Times.

"Y esa es una de las razones, creo, por la que el programa fue recogido originalmente por Netflix. Porque llegaron con esta cosa que estaba completamente formada. Son sus voces singulares. No lleva el sello de ningún tipo de desarrollo ejecutivo. Estoy tan involucrado en verlo como un fan que espero que a Dios le guste el show tanto como a mí porque nos gustaría tener una temporada tres, cuatro y cinco", agregó el actor.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 3 DE “THE OA”?

Luego que Hap le dispara a Homer, 'OA' lleva a todos a una nueva dimensión para intentar salvarlos. En ese lugar ella es una actriz llamada Brit, Hap es un actor llamado Jason Isaacs y ella se lastimóa realizando un truco en el set de un programa de televisión. Esto significa que los protagonistas de la serie ahora están en nuestra dimensión y nuevamente 'OA' está herida y necesita ayuda.

De acuerdo a Kingsley Ben-Adir, quien interpreta a Karim Washington, el detective privado que busca a una adolescente desaparecida, la tercera temporada de “The OA” será igual de inesperada que la anterior, si es que Netflix renueva el show. "Sé a dónde va en la próxima temporada, lo que es una locura. Es inimaginable. Me gusta, ni siquiera de una manera que estoy tratando de venderlo, es una locura. Crees que va allí, pero luego va allí y allá y allá", declaró a Radio Times.

Después del final de la primera temporada Prairie aparece en una realidad alternativa (Foto: Netflix) Netflix

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE OA”?

Como Netflix aún no anuncia la renovación de “The OA” para una tercera temporada, su fecha de estreno aún es incierta. La primera temporada se estrenó en diciembre de 2016 y la segunda llegó recién en marzo de 2019, por lo que es probable que los fans deban esperar buen tiempo.

Sin embargo, Isaacs dijo a Radio Times que no cree que la espera para la tercera temporada de “The OA” sea tan larga.

En 2018, Marling compartió en Instagram la explicación de por qué la segunda temporada tardó tanto en estrenarse. "Los programas de televisión se crean en un ciclo anual principalmente porque funcionan a partir de una narrativa de patrones. El creador del programa actúa como un sastre maestro: elabora el patrón para la prenda original (piloto). Luego, otros grandes sastres entran y crean nuevas prendas a partir de este mismo patrón. Esto permite la creación con gran velocidad y también familiaridad, que es una de las cosas que todos amamos de la gran televisión".

"'The OA' no funciona de esta manera. Nuestros capítulos varían en longitud, alcance e incluso género. No hay un patrón. Como resultado, en cada paso en el camino no se puede imitar nada, tiene que ser inventado (…) Estamos aprovechando nuestra imaginación cada vez que vamos a escribir una parte nueva, y esto lleva tiempo. Finalmente, debido a que soy la actriz principal y la escritora principal, no podemos saltarnos la producción. Tenemos que escribir los ocho capítulos al frente antes de poder comenzar a grabar el primer capítulo", destacó.