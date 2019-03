“The Walking Dead” 9x15 EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el penúltimo episodio de temporada 9?

Solo faltan dos episodios para el final de la novena temporada de "The Walking Dead" todo parece indicar que los miembros de Hilltop, Alexandria y el Kingdom están en grave peligro. Los Susurradores no se quedarán con los brazos cruzados después de la invasión de su territorio y el 'secuestro' de la hija de Alpha.

En el anterior episodio de "The Walking Dead" se explicó el misterio de las cicatrices de Daryl y Michonne. En un flashback, la serie presentó a una amiga del pasado de Michonne, llamada Jocelyn, quien crió a varios niños del apocalipsis para sobrevivir sin importar el costo. Sin embargo, en un giro inesperado, Jocelyn y su grupo se llevaron a los niños de Alexandria y cuando Michonne y Daryl fueron a buscarlos, los atacaron, maniataron y marcaron como ganado. Fueron ellos los que les dejaron las cicatrices en forma de aspa.

Luego de que Daryl y Michonne lograron escapar, ella se vio obligada a asesinar a Jocelyn y a sus niños para salvar a Judith. Desde entonces, Michonne cerró las puertas de Alexandria para todo el mundo, para evitar que se repita la historia, aunque al final del capítulo cambia de parecer a partir de la hija de Rick.

Ahora, todo ha quedado listo para que las comunidades se enfrenten a los Susurradores, que por el momento esperan en los exteriores del Kingdom, donde es celebrada una feria de la que participan también Alexandria, Hilltop y Oceanside. ¿Será este el escenario de una gran matanza tal como sucedió en los cómics de Robert Kirkman?

SINOPSIS OFICIAL DE "THE WALKING DEAD" 9X15: 'THE CALM BEFORE'

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The calm before’ (9x15), décimo quinto y penúltimo episodio de la novena temporada de “The Walking Dead”, "la feria en el Reino está en camino, con las cuatro comunidades que se unen en una gran celebración por primera vez en muchos años. Mientras algunos pactos son renovados, otros acuerdos llegarán con un precio más elevado".

Esto significa que las comunidades se reunirán por primera vez en mucho tiempo en el Reino. Sin embargo, mientras todo es felicidad dentro, los Susurradores intentarán mermar a los vigilantes para después acometer con todas sus fuerzas.

En los avances mostrados se ve un enfrentamiento directo entre Michonne y un grupo de caminantes y Susurradores. Si bien es cierto que no se logra dilucidar el resultado del encuentro, parece difícil que logre escapar porque se encuentra completamente rodeada.

TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 9X15: 'THE CALM BEFORE'

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD" 9X15: 'THE CALM BEFORE'

¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER "THE WALKING DEAD" 9X15: 'THE CALM BEFORE'?

AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series

Online: aplicación de Fox Play

Día: domingo 24 de marzo

Hora: 8:30 pm

México: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

ESTADOS UNIDOS



Canal: AMC

Día: domingo 24 de marzo

Hora: 9:00 pm (hora local)

ESPAÑA