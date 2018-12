"The Walking Dead": ¿Rick Grimes volverá alguna vez a la serie de televisión?

Durante meses, "The Walking Dead" generó mucha expectativa en torno a su novena temporada, ya que durante uno de los capítulos sucedería algo trascendental: Andrew Lincoln tendría su última aparición como Rick Grimes. Se iría del show para siempre. Sin embargo, tal despedida no fue el último adiós.

Con bastante anticipación, la misma producción de "The Walking Dead" comunicó que dejarían partir a su protagonista y aprovecharon el shock para iniciar una campaña de marketing alrededor suyo. Incluso precisaron cuándo se iría, aunque sin ahondar en detalles.

Los seguidores de "The Walking Dead" no necesitaron más que estos datos para comenzar a teorizar sobre una supuesta muerte de Rick Grimes, pero el domingo 4 de octubre fue revelado el destino del personaje, durante el quinto capítulo de la novena temporada: Rick es dado por muerto por sus compañeros de viaje tras una explosión que impidió una invasión zombi en Hilltop, aunque sobrevive, evacuado en helicóptero con rumbo desconocido.

En un acto heroico, Rick disparó contra unos explosivos ubicados en el puente por el que tanto luchó para enviar a miles de zombis al río. Al parecer, su plan era sacrificarse para salvar a sus amigos, pero sobrevivió a la explosión y a la caída. Al final, es visto cómo es llevado junto a Jadis (Anne) en un misterioso helicóptero hacia una locación desconocida.

Tras mostrarse qué pasó con Rick, el productor ejecutivo Scott Gimple anunció que el personaje de Andrew Lincoln volvería con películas para la televisión a cargo de AMC. Se trataría de una trilogía que exploraría la historia de este personaje y extendería el universo de "The Walking Dead", aunque todavía quedaba una pregunta en el aire: si Rick Grimes está vivo… ¿podrá volver algún día a la serie principal de televisión?

¿Andrew Lincoln volverá a "The Walking Dead" como Rick Grimes?

"The Walking Dead" 9x05. El adiós de Rick Grimes no fue definitivo. Mientras tanto, su hija Judith adoptó más protagonismo. (Foto: AMC) difusión

El mismo actor que encarna a Rick Grimes en la serie respondió en una entrevista con The New York Times algunas preguntas sobre su salida del show. En primer lugar, Lincoln confirmó que se sentía aliviado, ya que por fin podía hablar acerca de lo que sucedería el próximo año. Por temas de contrato debía mantener todo en secreto.

Al final del crucial episodio, muchos comentaron que habían sido manipulados para creer que Rick moriría y en réplica, Lincoln comentó que no se podía complacer a todo el mundo, por lo que había preferido mantenerse alejado de todo porque los productores anunciaron su salida y muchos fans lo interpretaron como muerte.



“Ese es el porqué preferí estar alejado y no leer nada de eso. De otra manera, no hubiera sido capaz de salir de la cama por la mañana” confesó.

En cuanto a si volvería alguna vez a la serie de "The Walking Dead", él solo limitó a responder lo siguiente:



"Categóricamente hablando, puedo decir que no volveré al show de TV"

En adición a esta respuesta, Gimple señaló que Rick había cumplido su ciclo en la serie y solo aparecería en las películas de ahora en adelante. "Queremos que la audiencia entienda que vamos a continuar contando la historia de Rick Grimes en estas producciones originales de AMC. No queremos que esto sea como un ‘oh, bueno, él regresará en cualquier momento a la serie'", declaró a Entertainment Weekly.

En resumen, Andrew Lincoln volverá con el papel de Rick Grimes para las nuevas películas, pero aún es demasiado pronto para saber si volverá a la historia de "The Walking Dead" en algún momento a futuro, por más que el actor rechazara esa posibilidad.



Considerando que la primera película de estas entregas comenzará su etapa de producción el próximo año, el estreno más próximo sería en el 2020, por lo que muchas cosas podrían cambiar para la segunda y tercera cinta, así como la decisión de los productores sobre su regreso a la televisión, que por el momento es improbable.

Las películas de Rick Grimes

"The Walking Dead". Rick Grimes (Andrew Lincoln) estaba presente en la serie desde el primer episodio (Foto: AMC) difusión

Scott M. Gimple, actual director de contenido de "The Walking Dead" para AMC, declaró a The Hollywood Reporter que "hay más historia por contar... y la contaremos. La historia de Rick continuará en las películas. En este momento estamos trabajando en tres, pero hay flexibilidad en eso... Durante los próximos años, haremos especiales, las nuevas series son una gran posibilidad, (también) contenido digital de alta calidad y luego algo de contenido que desafía cualquier descripción en este momento. Vamos a profundizar en el pasado y veremos personajes antiguos. Vamos a introducir nuevos personajes y nuevas situaciones".

A diferencia de los nueve meses que dedicaba por año a la producción de la serie, Andrew Lincoln solo dedicaría dos meses de su tiempo al año para realizar las películas. Según explicó Gimple: "Rick Grimes es un personaje increíble y Andy ha hecho una actuación increíble. Se estaban desarrollando ideas de historias que, a medida que pasaban los años, parecían muy compatibles para seguir contando la historia de Rick en otro formato, que le permitiría pasar tiempo con su familia".

Además de esto, confirmó que Lincoln estará en las tres películas de AMC y que estas explorarán el período comprendido entre el rescate en helicóptero de Rick y el salto temporal que se presentó en el tráiler de ‘Who Are You Now?’ (9x06), sexto episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", y que se extenderá más allá de ese período.

La primera película de "The Walking Dead" aún no tiene fecha de estreno oficial ni lugar de rodaje, pero teniendo en cuenta que la producción está programada para comenzar en 2019, la nueva apuesta de AMC podría llegar a las pantallas en algún momento del 2020, quizá hasta antes.