En 1995, un deprimido productor de anime (Hideaki Anno) decidió plasmar todos sus conflictos internos en una obra que, 25 años después, permanece vigente y ya es un clásico de la tele animada. Hablamos de Hideaki Anno y su “Neon Genesis Evangelion”.

Mucho se ha escrito sobre “Evangelion” y sus personajes, historia, filosofía y significados ocultos. ¿Qué podría aportar, entonces, un texto más en este océano de contenido? Una mirada fresca, pues hasta hoy jamás había visto la serie (disponible en Netflix desde el 2019). ¿"Evangelion", analizada bajo los estándares actuales de producción audiovisual, pasa la prueba del tiempo?

LA TRAMA Y PERSONAJES [SPOILERS LEVES]

Estamos en el 2015, y han pasado 15 años de un evento cataclísmico conocido como “Segundo impacto” donde murió la mitad de la humanidad. Los sobrevivientes crearon unos “robots” gigantes llamados Evas, con los cuales enfrentarán a los Ángeles, extraterrestres enormes que buscan provocar un “Tercer impacto” (sí, “Pacific Rim” es la versión hollywoodense de “Evangelion”). Como en casi todos los productos japoneses, hay más de lo que se muestra a simple vista; al punto de que “Evangelion” es un ejercicio filosófico potente y complejo.

Una de las escenas de "The End of Evangelion", la 'verdadera' conclusión de la historia. Al igual que la serie, está disponible en Netflix. (Imagen: Khara)

¿Cómo pasamos de unas peleas espectaculares a buscar el sentido de la vida en un mundo corrupto por la vida misma? Pues como lo hacen todas las historias que se precien: profundizando en los personajes. Los pilotos principales son Rei, Asuka y Shinji; adolescentes de carácter opuesto que comparten traumas relacionados con sus padres, lo cual define sus interacciones con el mundo que los rodea.

Shinji Ikari (voz de Megumi Ogata) es el principal. Es el que tiene más talento para pilotear su Eva. El elegido para proteger al mundo de la devastación y salvar a la humanidad. Pero no es un héroe, nada en él se relaciona al protagonista noble y valiente de otras historias.

Uno de los mejores capítulos de la serie, cuando Shinji (Izq.) y Asuka (Der.) deben hacer una coreografía para vencer a un Ángel. (Captura: Netflix)

Shinji detesta pilotear el Eva, no le interesa el planeta, es temeroso (y hasta cobarde por momentos). Cuando obtiene la victoria frente a cada Ángel se siente miserable. Odia a Nerv, la agencia estatal que administra los Evas, pero la necesita; es como una droga. Shinji se consume cada vez que entra al Eva, pero siempre vuelve porque hacerlo le otorga la aceptación que siempre quiso por parte de figuras adultas como su padre, Gendo Ikari (Fumihiko Tachiki), o su tutora Misato Katsuragi (Kotono Mitsuishi). Sin esta aprobación no podría seguir viviendo

La serie gira en torno a Shinji, pero este escaso interés por la misión se repite con las otras pilotos Asuka Lagley (Yūko Miyamura) y Rei Ayanami (Megumi Hayashibara). Cada una a su manera y con objetivos distintos, ellas se quiebran en un momento y terminan cara a cara con su propia realidad, al igual que Shinji.

Aquí hay un dato clave: “Evangelion” es un anime sobre la depresión y la esperanza, pero decorado con misterio, acción y sexo. A lo largo de sus 26 episodios la serie pierde el interés en los sucesos externos y se enfoca en el interior de los personajes, cuestionando sus decisiones, muchas veces llevándolos a su punto límite.

Punto extra antes de entrar a los spoilers: qué gran música tiene esta serie, cortesía de Shiro Sagisu. Mención especial tiene el opening “A Cruel Angel’s Thesis”, tema cantado por Yōko Takahashi que es prácticamente un himno en Japón.

EL FINAL [SPOILERS SEVEROS]

“Evangelion” abarca múltiples temáticas, desde la muerte hasta el feminismo, pero si de algo se tiene que hablar es sobre el final. No voy a mentir, cuando vi el último episodio de la serie lo primero que pensé fue “qué demonios pasó acá”. De hecho, mucha gente dijo lo mismo, por eso el autor estrenó dos años después la película “The End of Evangelion”, que también confundió al público.

Pero olvidando el millón de teorías freudianas sobre la instrumentalización humana y los romances ocultos, mi primera conclusión fue que Shinji superó su propia sesión de “terapia” (los dos episodios finales). Lo encontré como una suerte de destrucción de su sentido de individualidad para reconstruirse en conjunción con el resto de gente que lo rodea. Hasta aquí, “Evangelion” puede entenderse como un postulado sobre la esperanza frente a la depresión y la soledad.

Pero si sumas la película, obtienes un resultado distinto. El último diálogo de Asuka Lagley y Shinji es potente, contradice el final de la serie. En la película Shinji sufre un par de traumas adicionales que lo llevan a hundirse en un estado de negación y rechazar la instrumentalización. En pocas palabras, Anno nos muestra un resultado positivo (la serie) y negativo (película) del experimento: el aplauso y la vergüenza.

Hay demasiado que hablar de “Evangelion”, y como dije, muchos ya lo hicieron y mejor que yo. En definitiva, recomiendo esta serie, que ya es un clásico de la televisión. No hay pierdepues te guste o no el anime, el valor de la obra de Hideaki Anno es digno de resaltar. Por último, no “odié” a Shinji, pero tampoco está entre mis favoritos: ahí quedan Asuka y Misato.

DATO

Los 26 episodios de “Neon Genesis Evangelion” y su película de conclusión, “The End of Evangelion”, están disponibles en Netflix.

