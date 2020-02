“Wandavision” de Marvel Studios, desde su arte conceptual, promete ser una serie cargada de rompecabezas mentales donde se combinarían el dolor por la pérdida de un ser querido, así como alucinaciones. Lisérgica dirían algunos. O pastrula. El brevísimo adelanto revelado en el Super Bowl confirma esto, pero también muestra cosas (más) extrañas.

La sinopsis oficial: “'WandaVision' de Marvel Studios combina el estilo de las comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel donde Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) —dos seres con súper poderes— pasan sus ideales y suburbanas vidas y empiezan a sospechar que no todo es como parece”.

Los que han visto “Avengers: Endgame” saben que Vision, quien murió a manos de Thanos, no revivió cuando Hulk (Mark Ruffalo) activó el Guantelete del Infinito. Con este dato, y si tenemos en cuenta a los cómics, se puede inferir que la serie adaptará arcos de historia en los cuales la llamada ‘Bruja escarlata’ tiene un quiebre mental. También se adaptará el cómic “Vision” de Tom King.

La referencia a “Tres por tres”

Pero muy aparte del material en el que se basará la serie de Disney+, el adelanto de “Wandavision” incluyó su propuesta visual, donde Wanda y Vision tendrán una vida ‘idílica’ plasmada en el estilo de comedias que hicieron historia en la televisión estadounidense. Por ejemplo, “The Dick Van Dyke Show” (1961-1966); que sigue la vida familiar un guionista de televisión.

O también “Roseanne” (1988-1997), historia de una familia trabajadora de los suburbios de Estados Unidos cuyas vida tienen tantas luces como sombras; pero donde los integrantes no pierden el humor.

Pero hubo otra serie clásica que recibió una mención indirecta en “Wandavision”: “Full House”, conocida en este lado del mundo como “Tres por tres” (1987-1995), que sigue a la familia Tanner luego de que falleciera la madre. El padre (Danny Tanner) tiene que recurrir a su cuñado y mejor amigo para cuidar a sus tres hijas.

Curiosamente, “Tres por tres” tuvo en su elenco a Mary Kate y Ashley Olsen, hermanas mayores de Elizabeth Olsen, quienes interpretaron a Michelle Tanner; la más pequeña de las hermanas. La referencia más clara a esta historia se encuentra en una toma donde Vision y Wanda aparecen con sus dos “hijos”.

De arriba hacia abajo, los sets de "Wandavision" y "Tres por tres". ¿Coincidencia? No lo creo.

Si la trama de “Wandavision” se asemeja a los cómics, estos dos niños son gemelos... como las hermanas Olsen de “Tres por tres”. Adicionalmente, el atuendo de Elizabeth Olsen no podría ser más noventero.

Dato

“Wandavision” de Disney+ llegará en algún momento del 2020.

