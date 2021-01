¿Qué paso en “Avengers: Endgame”?

Luego de que Tony Stark encuentre el método para regresar en el tiempo, los vengadores deciden regresar al pasado para recuperar las gemas. Al conseguirla, varios de los caídos en “Infinity War” regresan a la vida, sin embargo, Vision fue el único que no tuvo una presencia en la cinta. ¿Qué pasó? Lo cierto es que su personaje en realidad no puede regresar porque no fue uno de los muertos por el chasquido de Thanos.

Asimismo, en el desenlace de “Endgame”, Wanda reconfirma que su gran amor no puede regresar a la vida durante su enfrentamiento con Thanos cuando ella le recordó a este que él se lo quitó todo. Y con esa cólera, Bruja Escarlata casi logra derrotar al Titán ella sola.

