Además del retorno de Wanda y Vision, la serie contará con la aparición de otros personajes del MCU como el agente de SWORD Jimmy Woo (Randall Park); la ahora adulta Monica Rambeau (Akira Akbar), quien fue vista por última vez en “Captain Marvel”; así como Darcy Lewis (Kat Dennings), la practicante de Jane Foster (Natalie Portman) vista por última vez en “Thor: The Dark World” (2013).

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE?

Disney+ actualiza su catálogo a las 12 a.m. tiempo del Pacífico y se espera que en esta ocasión no haya una excepción. Esto significa que en el Perú los episodios estarán disponibles a partir de las 3 a.m. del 15 de enero. Aquí los horarios en otros países.

Estados Unidos: 3 a.m. (zona ET). 12 a.m. (zona PT)

Perú: 3 a.m.

México: 2 a.m.

Chile: 5 a.m.

Colombia: 3 a.m.

Argentina: 5 a.m.

Panamá: 3 a.m.

Venezuela: 4 a.m.

Ecuador: 3 a.m.

CALENDARIO DE ESTRENO

A diferencia de Netflix que estrena todos los capítulos de una serie en una tanda, “WandaVision” sigue una programación de estrenos más tradicional. Es así que este viernes se estrenarán los dos primeros capítulos de la serie y en las semanas sucesivas se estrenará un nuevo episodio. Aquí el calendario:

Episodio 1: 15 de enero

Episodio 2: 15 de enero

Episodio 3: 22 de enero

Episodio 4: 29 de enero

Episodio 5: 5 de febrero

Episodio 6: 12 de febrero

Episodio 7: 19 de febrero

Episodio 8: 26 de febrero

Episodio 9: 5 de marzo

