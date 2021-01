Empezó la cuenta regresiva para poder ver la primera serie de del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Disney Plus. Se trata de la tan esperada “WandaVision”, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany , quienes encarnarán a Wanda Maximoff y Vision, respectivamente.

“Marvel Studios’ WandaVision combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece”, precisa la sinopsis de la serie en la plataforma de streaming.

Como se recuerda en las películas del MCU Wanda, quien también es conocida como La Bruja Escarlata, enviudó, ya que Vision fue asesinado por Thanos. En los ’teaser’ de la serie de Disney plus se ve a ambos personajes compartir momentos en lo que parece ser una realidad alternativa. En redes sociales surgieron algunas teorías que sugieren que Wanda no soportó la muerte de su esposo y —tal y como ya lo hizo en los cómics— distorsionó la realidad para no enfrentar su duelo.

Sin embargo, aún o está confirmado nada. Por lo pronto, el showrunner, Jac Schaeffers, confirmó que la serie tendrá conexión con la pandemia de COVID-19 y todo lo que la humanidad enfrentó en 2020. “Creo que WandaVision se adapta a este momento. Nuestro programa ofrece mucho consuelo y respiro de muchas, muchas maneras. Y muchas de ellas no son del todo intencionales, sino fortuitas”, dijo a SFX Magazine.

“La serie es un reflejo de gran parte de la ansiedad que estamos sintiendo, y mucho del patetismo y el caos de este último año, así que me parece muy bien”, añadió Schaeffer.

La historia se presentará en formato de sitcom y homenajeará a otros shows clásicos de la pantalla chica. “Cuando tengas plena conciencia de lo que está pasando en este lugar y luego necesites algunas grandes batallas, las conseguirás”, señaló el actor Paul Bettany.

Los primeros dos episodios se estrenarán este viernes 15 de enero en Disney+ con el lanzamiento de la serie. Tras esta fecha, cada viernes —al mismo estilo que “The Mandalorian”— la plataforma de streaming estrenará un capítulo semanal hasta el 12 de marzo.

Inicialmente esta serie iba a ser una de las más cortas en Disney Plus, tenía pronosticados solo 6 episodios. Los productos luego se decidieron por ampliar la primera temporada a 9 capítulos.

¿A qué hora se estrenará WandaVision?

Como se sabe, Disney+ actualiza su catálogo a las 12:00 a.m. tiempo del Pacífico, por lo que se espera que en esta oportunidad no haya una excepción. Esto significa que en el Perú los episodios estarán disponibles a partir de las 3:00 a.m. del viernes 15 de enero.

Estados Unidos : 3:00 a.m. (zona ET). 12:00 a.m. (zona PT)

: 3:00 a.m. (zona ET). 12:00 a.m. (zona PT) Perú : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. México : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Chile : 5:00 a.m.

: 5:00 a.m. Colombia : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Argentina : 5:00 a.m.

: 5:00 a.m. Panamá : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Venezuela : 4:00 a.m.

: 4:00 a.m. Ecuador: 3:00 a.m.

