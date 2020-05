Las series juveniles en Netflix han tenido bastante éxito y no solo con adolescentes; “Élite”, “Sex Education" y “Riverdale” son algunos ejemplos. La ficción “Yo nunca” (cuyo título original es “Never Have I Ever”) es una nueva apuesta de Netflix que mediante una historia divertida es capaz de atrapar a cualquiera. Son 10 episodios de menos de 30 minutos muy hilarantes.

“Yo nunca” narra la historia de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente estadounidense de origen indio que vive junto a su madre (Poorna Jagannathan) y su prima Kamala (Richa Moorjani) en Sherman Oaks, California. Las tres son muy inteligentes. La madre es una importante dermatóloga, la prima con apenas 20 años ya está cursando su doctorado y Devi es la primer puesto de su escuela. Sin embargo, la vida de esta joven cambia cuando ve morir a su papá de un infarto.

Este hecho le producirá un gran trauma. La joven de 15 años quedará paralítica por el estrés post-traumático, y todo el verano intentará, sin éxito, volver a caminar.

Cuando ingresa al segundo año del instituto, intenta dar un vuelco a su vida tras superar el estrés y poder caminar nuevamente. Este proceso ‘mágico’ se da cuando vuelva a ver a su ‘crush’ de toda la vida.

Devi cansada de ser una nerd virgen, se anima ir hablar directamente con el chico más guapo y popular de su instituto, y proponerle tener relaciones sexuales. Este joven llamado Paxton acepta, y la invita a ir a su casa tras clases. Algo que para Devi era improbable.

Darren Barnet interpreta a Paxton Hall-Yoshida en la serie "Yo nunca" de Netflix.

Si bien, podría ser la típica historia de chica inteligente y poco popular que se enamora del chico malo de la escuela, esta tiene varios ingredientes que la hacen hilarante y poco convencional.

Su guión es ligero y fácil de seguir, sin embargo, toca temas importantes para la vida de cualquier adolescente como las primeras experiencias sexuales y la identidad de género, siendo una mezcla perfecta entre comedia y conciencia.

Devi es hindú y no se siente muy cómoda con sus raíces ni religión, para ella es más una carga, pues quiere ser una adolescente estadounidense normal, sin embargo, a lo largo de los episodios se dará cuenta que debe sentirte orgullosa de tus orígenes y cómo esto la ayudará a crecer como persona.

Devi tiene dos amigas, Fabiola (Lee Rodriguez), afroamericana, y Eleanor (Ramona Young), asiática. Juntas son las ONU, así las han apodado en su escuela por “Organización de nerds unidad”. Cada una tiene un estilo y carácter diferente, pero coinciden en que quieren resaltar y dejar de ser discriminadas por el resto por el hecho de ser muy inteligentes.

"Yo nunca" está disponible en Netflix.

Paxton es otro personaje importante en la historia, pues más allá de solo ser el amor platónico de Devi se convertirá en un buen amigo para ella. A diferencia de las historias de otras series juveniles, esta relación no tiene momentos ni comportamientos tóxicos.

Esta ficción nos hará recordar los buenos tiempos de “The Big Bang Theory”, sí, las primeras temporadas que pusieron de moda ser ‘nerd’. “Yo nunca” es divertida y fresca, además es una puesta por la diversidad y una muestra del complicado paso de la adolescencia hacia la edad adulta