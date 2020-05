Así como lo hizo “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino, Netflix busca retratar otro lado de la industria del cine en su nueva serie “Hollywood” que lleva a la cabeza, entre otros actores, a Jim Parsons, recordado por interpretar a Sheldon en “The Big Bang Theory”.

Escrita por Ryan Murphy, “Hollywood” está ambientada en los años 50 en Estados Unidos, cuando infinidad de artistas debían superar las grandes barreras de la industria para acceder a papeles importantes en el cine de entonces.

En ese contexto, los agentes de talentos eran pieza fundamental; sin embargo, muchos de ellos representaban uno de los mayores obstáculos para los artistas. Jim Parsons interpreta a Henry Willson, el hombre detrás de estrellas como Tab Hunter, Lana Turner, Chad Everett, Robert Wagner, Nick Adams, Rory Calhoun y el recordado Rock Hudson.

Este papel es el regreso de Jim Parsons a un proyecto de gran proyección como protagonista, desde su participación en la popular serie “The Big Bang Theory”. En la piel de Henry Willson, el actor revelará las prácticas que este realizaba para conseguir papeles a los actores que representaba.

“Hollywood” nos muestra, precisamente, aquel difícil mundo de las audiciones, la realización de películas y el proceso de crear estrellas. La trama aborda el abuso sexual, el racismo y la homofobia que reinaban por aquellos años e incluirá, entre sus protagonistas, un elenco reconocido.

David Corenswet, Darren Criss, Samara Weaving, Jake Picking y Laura Harrier completan el equipo actoral de “Hollywood”, disponible en Netflix.

