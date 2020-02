La primera película de “A todos los chicos de los que me enamoré” fue un éxito rotundo. La historia de amor de Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo) hizo soñar a varias adolescentes (y adultas también). Este miércoles 12 se estrenó la secuela, que promete ser tan o más romántica que la anterior. Conversamos con Lana Condor sobre su personaje en esta ficción y cómo se enfrentará a los nuevos desafíos que le ha traído convertirse en una icono juvenil.

“A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero” narra la historia de amor de Lara Jean y Peter, quienes ya no fingen que son pareja, ahora lo son y están explorando sus primeros momentos “oficiales” entre ellos.

Para Lara Jean es más importante documentar y atesorar las primeras veces de todo lo que hace con Peter porque es su primer enamorado oficial. Disfruta de su primer beso de verdad, de su primer San Valentín, pero no todo es felicidad en una relación, y ella tendrá que aprender a manejar las complejas emociones que trae el estar enamorada.

Esta situación se complica más aún cuando reaparece en su vida, un antiguo amor: John Ambrose (Jordan Fisher), otro destinatario de una de sus viejas cartas de amor. Ahora, la protagonista tendrá que confiar más en sí misma para poder enfrentar este dilema.

Esta película es mucho más madura que la primera, muestra los problemas reales de cualquier relación. ¿Cómo enfrenta Lara Jean la idea de estar enamorada de dos chicos al mismo tiempo?

No diría que está enamorada de dos personas al mismo tiempo (risas). Creo que Lara Jean está únicamente enamorada de Peter, solo que en el pasado estuvo enamorada de John y tiene un recuerdo muy lindo de él, por lo que está confundida. En esta nueva película, lo difícil será entender a su corazón. No puedo decir si se enamora o no de él (John), pero se volverán muy muy cercanos y esa situación será peligrosa para ella. Lara Jean es una chica joven que no ha tenido mucha experiencia en el amor, esta es su primera vez saliendo con un chico, va a cometer algunos errores pero es parte de su vida el crecer como persona. Es lindo poder crecer al mismo tiempo que Lara, aprender de sus errores y poder ver en la persona en la que se convierte.

John es toda una incógnita para los fans, sin embargo, en el tráiler se deja ver como alguien parecido a Lara Jean, ¿crees que John es la versión masculina de ella?

Totalmente, 100% de acuerdo, creo que John es más Lara Jean que la verdadera Lara (risas). Él es bastante tierno, un poco tímido, muy encantador, es ‘pegado a la antigua', la versión opuesta de Peter. Además, es un chico muy seguro de sí mismo aunque a veces se disculpa por ser como es.

¿Cómo cambió tu vida después de “To All the Boys I’ve Loved Before”?

Creo que todo cambió, porque mis amigos y mi familia, me enseñaron cuales son las personas que merecían estar conmigo, aquellas que cuidan siempre de mí y en quienes podía confiar. A mí me encanta tener amistades y hacer nuevos amigos, pero luego del éxito de la primera película, la gente me ve diferente. Ese fue el aspecto que principalmente cambió en mi vida, pero por otro lado me hice más cercana a mi familia a la que amo y respeto. He tenido varias oportunidades debido a la película, estoy muy agradecida por eso porque ahora asisto a varios eventos, viajo mucho, estoy entre aeropuerto y hoteles, pero para mí es algo increíble y me divierto mucho. Pero al final del día voy a casa y soy la misma que hace popcorn en su casa y llora con las películas románticas. Mi corazón, familia y amigos son los mismos. Es lo mismo que vive Lara Jean, quien pasa por distintas experiencias que la hacen cambiar y evolucionar, pero a la vez acercarse más a su familia.

¿Cómo es trabajar con Noah? Él es el novio soñado de muchas chicas.

Trabajar con Noah es fantástico, es un gran actor y creo que ha nacido para el papel de Peter. Es una persona que sabe escucharte y esto es realmente importante. Nosotros estamos trabajando en tres películas y no puedo imaginar a otra persona siendo mi coestrella. Es pasional con lo que hace, es tan bello como Peter Kavinsky.

“To All the Boys I’ve Loved Before” fue muy exitosa, ¿sientes presión por cómo los fans van a reaccionar ante esta secuela?

Desde el fondo de mi corazón espero que les guste, creo que abrirá un debate sobre cuál de los dos galanes es el más apuesto (risas) y espero que siga haciendo que los fans sigan enamorándose de la historia de Lara Jean, porque aún hay mucho que contar. Espero que sigan identificándose con las que pasa, sean simples o complejas, porque todos hemos pasado por ella. Ojalá que la amen al igual que yo.

En una entrevista revelaste que pusiste límites entre Noah y tú antes de iniciar a rodar la primera película. Se reunieron, hicieron hot yoga y luego comieron pizza juntos, luego le dijiste “Esto no va a pasar jamás”. ¿Por qué decidiste hacer esto?

Para mí es muy importante tener una buena relación profesional, ambos pensamos que deberíamos tener un affaire secreto (risas), pero estuvimos de acuerdo en trabajar en una amistad natural, porque no hay nada peor que trabajar con alguien que no te agrada. Ahora, tenemos una química estupenda y trabajar día a día es muy divertido.

