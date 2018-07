Semana a semana el reality "La academia" de TV Azteca, conducido por Adal Ramones, muestra el talento de varios jóvenes, no todos los cuales son de México. Uno de los extranjeros es Diego Almonte (Chile), quien en semanas anteriores fue considerado entre los mejores del programa. Eso se acabó.

Luego de cantar el tema "Amor del bueno" de Reyli Barba, Diego de Chile fue severamente criticado por los miembros del jurado, algunos de los cuales sostuvieron que su reciente romance con otra participante de "La academia", Ana Sámano, le había pasado factura.

Edith Márquez: "No te favoreció este tema. (…) La hormona es la hormona, la edad es la edad, pero de verdad no se distraigan ahorita con ese tipo de cosas que, honestamente, no es lo más importante de tu estancia en la academia".

Arturo López: "No estuviste a la altura de la canción ni de nada. Yo pensaba que tenías un potencial mayor y estoy francamente decepcionado de lo que hiciste esta noche".

Más adelante, Diego puso en duda los conocimientos de los jueces de "La academia". "Mañana tendremos la revisión con los maestros y ya ellos me dirán. Tal vez los jueces no estén en lo correcto", sostuvo.

Por su parte, los seguidores del programa en la red social Twitter manifestaron con dureza su opinión sobre Diego.

Ni cupido se apiado de ti #Diego. En vez de mejorar esta bonita canción de @Reyli_Barba en #LaAcademia, la regaste cañón. Sigue participando #Chile. — Víctor Mendoza (@VikoMendozaa) 30 de julio de 2018

#LaAcademia

Dice mi mamá que a Diego no se le entiende nada y tiene voz de niña...

*no es un meme lo dice literal* — Montse Flores (@nanny_montse) 30 de julio de 2018

¿Cuánto más podrá el chileno mantenerse en el programa si no mejora su rendimiento?

DATO

"La academia" se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. por el canal mexicano TV Azteca.