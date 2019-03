Christian Bach y Humberto Zurita, una pareja de éxito, en lo personal y profesional

Juntos desde hace 34 años, Christian Bach y Humberto Zurita conformaron una de los matrimonios más queridos y sólidos de México y una de las parejas productoras de televisión más exitosas de ese país. Es por ello que la noticia del deceso de la actriz a los 59 años de edad ha tomado a todos por sorpresa y ha puesto de luto a la farándula mexicana.

Bach y Zurita se conocieron durante las grabaciones de la telenovela "Soledad" en 1981. Según reveló el actor en una entrevista al programa "El minuto que cambió mi destino", la pareja no se enamoró inmediatamente sino que fueron alimentando una amistad que crecería hasta el último día.

"Allí nos hicimos grandes amigos. Después hicimos como dos obra de teatro juntos y yo pienso que de esa amistad nació un cariño que se fue transformando. Ella tenía su pareja, yo la mía. Y en un momento dado, ella dejó de tenerla y yo la mía y bueno, también el destino cambió mi vida", reveló el actor. "Yo la conocí a Christian a través de una revista... y luego la conocí y resulta que a mi me metieron en esta telenovela (Soledad) y fue cuando ella vuelve a estar soltera en que yo empecé a sentirme inquieto. Y ya éramos muy amigos y eso era muy importante", agregó el también productor de televisión.

Hacia el año 1996, Bach y Zurita ya no solo eran una de las parejas televisivas favoritas de la pantalla mexicana sino en una exitosa mancuerna de productores. Tras el estreno de "Cañaveral de pasiones", esteralizada por Daniela Castro y Juan Soler, y en un buen momento de su carrera, la pareja de actores decide renunciar a Televisa y pasarse a TV Azteca, la televisora de la competencia.

En TV Azteca, la pareja produjo "El candidato", "Bajo un mismo rostro", "La chacala", "La patrona", entre otras.

PEDIDA DE MATRIMONIO

Zurita contó también la vez en que él le pidió matrimonio a Bach.

"Íbamos en Periférico, saliendo de grabar y de coche a coche le dije: 'te quieres casar conmigo' y me respondió: 'sí nene, desde hace tiempo que te lo estoy pidiendo'", relató entre risas, en el mismo programa.

"Me dijo: 'pues párate y pídemelo bien', ella siempre con sus exigencias", agregó el actor.

En otra entrevista, esta vez al programa "MezcalTV", Humberto Zurita declaró:

"No me concibo ya separado de ella nunca más. Son muchos años con muchas cosas en común como el haber hecho nuestras dos productoras, como haber tenido a Sebastián y a Emiliano, son tantas cosas que te van uniendo, ya no solamente es el haberte casado con ella y el amor sino las cosas que día a día vas viviendo con esa mujer que está a tu lado y luego con toda tu familia, con tus hijos".

Christian Bach nació en 1959 en Buenos Aires, se graduó como abogada y posteriormente se trasladó a México para dedicarse a la actuación.

Casada con Humberto Zurita, Bach se convirtió en un referente de las telenovelas mexicanas, en las que solía interpretar papeles de villana.

Hizo un papel secundario en "Los ricos también lloran" (1979), protagonizó "Bodas de odio" (1983), "De pura sangre" (1985), "La chacala" (1997) y "La patrona" (2013) y produjo junto a su esposo "Azul tequila" (1999), entre otros proyectos.

En 2014, participó en la telenovela "La impostora" junto a uno de sus hijos, el también actor Sebastián Zurita.

Bach ganó el premio TVyNovelas de Televisa a la mejor actriz en 1984 y en 1989 y el premio Tu Mundo de la cadena Telemundo a la mejor actriz en 2013.

También participó en el cine con una decena de películas como "Brigada en acción" (1977), "Gavilán o paloma" (1985), "Soy libre" (1991), "El secreto" (2011) y "Deseo" (2013).