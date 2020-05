En la reciente emisión de “América Hoy”, Carlos Vives se conectó en una videollamada, desde Bogotá, con el programa y habló con Ethel Pozo y Renzo Schuller sobre cómo vive su cuarentena y sobre su nuevo álbum “Cumbiana”.

Sin embargo, la emoción que mostró la hija de Gisela Valcárcel −durante toda la conversación− no pasó desapercibida. “Bienvenido a ‘América Hoy’. El gran Carlos Vives, no lo puedo creer. (Estoy) emocionadísima”, dijo Ethel al inicio del enlace.

“Tú sabes que Ethel se enamoró por primera vez con una de tus canciones. Yo le pedí matrimonio a mi esposa con uno de tu tema ‘Quiero casarme contigo’”, agregó Schuller. Y tras ello, el cantante, cantó: “Oye, Perú. Quiero quedarme a tu lado”. Mientras la conductora bailaba.

Ethel, quien no dejaba de sonreír en todo momento, se declaró fan de Carlos Vives y contó que tiene fotos con él cuando se presentó en un festival en Cusco en 1998, donde según narró, corrió para poder conseguir retratarse junto a él.

“Yo estoy fascinada, no tenía el gusto de hablar contigo. Tengo fotos contigo en Cusco, cuando has venido al festival de la cerveza, corrí para tomarme foto y saludarte. No te puedes imaginar, de verdad me declaro tu fan”, dijo la hija de Gisela Valcaárcel.

Ethel Pozo hace confesión al tener por videollamada a Carlos Vives

Sobre cómo está viviendo la cuarentena por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19), Carlos contó que, “igual que por allá, se vive con mucha intensidad todo esto porque nos sorprendió a todos, nos hemos adaptado a todo lo que está pasando. Esta situación es en Colombia, como en Perú, tenemos gente en comunidades donde la situación es más complicada”.

Respecto a su nueva producción musical, el intérprete de “La bicicleta” manifestó: “'Cumbiana' es un álbum que tiene mucha alegría y nostalgia, es un llamado a cuidar nuestros territorios, nuestros ríos; ustedes son guardianes de un territorio sagrado, hermoso, que tiene el Perú. Debemos entender que todos somos llamados y nombrados por el planeta para cuidar la naturaleza. ‘Cumbiana’ es eso, y es que la música nos la dio la naturaleza y la gente que está en nuestros orígenes...”.

