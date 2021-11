En una entrevista a la edición turca de la revista InStyle, poco antes de poner rumbo a Estados Unidos, la actriz Hande Erçel habló sobre su madre, que falleció hace dos años. Para la protagonista de “Love is in the air”, ella es su inspiración y su ejemplo a seguir, por lo que la sigue teniendo muy presente.

“La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser. También es mi mayor inspiración. Siempre trato de vivir de la manera que él me enseñó, tocando todos los colores de la vida”, contó en el número de noviembre de publicación.

UN EMOTIVO RECUERDO A SU MADRE

El pasado día 25 de octubre la madre de la intérprete habría cumplido 50 años y, con ese motivo, quiso recordar a la mujer de su vida en redes sociales. “Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos”, escribió junto a dos imágenes de su madre.

HANDE ERCEL Y SU VIAJE A NUEVA YORK

Pese a que Erçel ha viajado a Estados Unidos sin Kerem Bürsin, la actriz le ha enviado mensajes y ha publicado fotos inéditas con él demostrando lo mucho que le echa de menos. El actor respondió publicando una imagen de ella con la cara llena de tarta. “No era consciente de que estás iniciando una guerra por venganza”, le decía su chica, que recibía una cariñosa y divertida respuesta de su pareja. ”Quería compartir mi versión favorita de ti”.

LA SERIE DE MAYOR ÉXITO EN DIVINITY

“Love is in the air” es la emisión más vista dentro de la franja horario de Divinity, por lo que se ha convertido en su serie de más éxito. Sin duda, un gran éxito de audiencia. Además, en internet también se ha producido el mismo fenómeno. Cabe destacar que la exitosa telenovela es el contenido más visto en Mitele en lo que va de año.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IN THE AIR”?

La serie de televisión turca “Love is in the air”, gira en torno a la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), una joven vendedora de flores que lidia con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven y rico heredero al que responsabiliza de hacerla perder una beca para estudiar en Italia. El millonario le propone un trato a la joven y llegan al acuerdo de que ella se hará pasar como su prometida durante dos meses.

Bolat deberá ayudarla a pagar los gastos que le demandan su universidad. Al principio ambos no mantienen una buena relación, pero con el paso de los días todo va cambiando radicalmente, debido a que el acuerdo llega a cambiar el destino de los jóvenes para siempre. Esta historia está llena de lujos como de mentiras y al final se sabrá si el amor entre ellos triunfará.

EPISODIOS DE “LOVE IN THE AIR” EN DIVINITY

En el canal de televisión español privado que pertenece al grupo Mediaset los episodios se ajustan a 30 minutos, por lo que el final de la novela turca puede llegar un poco más tarde que en la plataforma de pago. Esto podría ocurrir a mediados de noviembre. La fecha exacta aún se desconoce.

“LOVE IS IN THE AIR”: DÓNDE VERLO Y HORARIO

“Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España en el horario de las 18:30 horas. Pero, si quieres seguir la historia de amor de Eda y Serkan, de manera online y en directo, deberán conectarse a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que tiene todos los capítulos que se han visto hasta ahora y adelantos especiales de las próximas entregas.