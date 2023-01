Dupla inédita en TV

Desde este lunes 16 de enero, a las 8:30 p.m., la pareja de esposos presentará la sexta temporada de “La Voz Perú”, programa de canto de Latina que tendrá como entrenadores a Raúl Romero, Eva Ayllón, Maricarmen Marín y Mauricio Mesones.

“Me jalaba muchísimo la idea de hacer este programa con María Paz. Ya habíamos hecho cosas juntos, pero nunca habíamos conducido un programa prime time en TV. Sabía que esta oportunidad, este momento, iba a llegar”, comenta el recordado Gustavo Adolfo de “Al fondo hay sitio”. “Es una chamba bien bonita, le estamos dedicando tiempo y poniendo mucha pasión”, añade la comunicadora, modelo e influencer.

─¿Cómo se dio la propuesta para conducir juntos?

Jesús: De hecho cuando me llamaron de “La Voz Perú”, acepté feliz, inmediatamente, y propuse a María Paz. Les dije que podía ser un gran aporte para el programa. Felizmente aceptaron, rápidamente me dijeron que sí.

─¿Cómo se han preparado para este nuevo reto?

Jesús: Es simplemente tratar de ser lo suficientemente honestos y fluir, porque la química está ahí. Vamos a bromearnos, a tomarnos el pelo, a divertirnos.

María Paz: Fluimos naturalmente, siempre ha sido así.

─Jesús, regresas a Latina después de cuatro años, luego de una salida abrupta, sorpresiva, molesta, que llevó a pensar que no volverías.

Nunca tuve problemas con el canal, como salió en algunos titulares, sino no me hubiesen llamado. Tuve un desencuentro con mi jefa, porque no me gustó cómo ocurrió mi salida; pero luego conversamos en privado, nos dijimos las cosas que teníamos que decirnos, nos amistamos, y ahora todo está muy bien.

─María Paz, vuelves a trabajar con Raúl Romero después de 20 años. La primera vez como modelo, ahora como presentadora. ¿Cómo fue ese reencuentro?

Qué rápido pasa el tiempo. De hecho la primera vez que estuve en televisión, en señal abierta, fue con él, es súper lindo, es como mi padre televisivo. Fue quien me puso ‘Pazita’. Volverlo a ver fue increíble y trabajar juntos es un sueño hecho realidad.

─Jesús, ¿crees que con María Paz conectes tan bien como con Cristian Rivero?

María Paz conecta porque tiene una energía natural, es auténtica. Va a ser divertido porque tenemos energías diferentes, contrastamos. Ella tiene mucha más vivacidad que yo. Aunque no lo parezca, yo soy más tranquilo, relajado.

─¿Tienen algún referente en conducción de TV?

Jesús: Mi primer referente fue Adolfo Aguilar, fue quien me dio la mano para entrar en el mundo de la televisión, fue muy generoso conmigo. Trabajar con Cristian también fue un aprendizaje súper chévere, hubo mucha química, nos divertimos. Pero lo que a mí más me interesa es ser auténtico y que la gente lo perciba.

María Paz: Cuando me dijeron que iba a estar en el proyecto, no lo podía creer, y con un recién nacido en la casa, no he tenido mucho tiempo para pensar en algún referente. Además, tengo la gran ventaja de tener al ‘Master Baster’ en casa (Risas).

─Jesús, eres mago, actor, influencer, entrevistador, creativo virtual, presentador de TV... En esta etapa de tu vida, ¿cuál es tu ocupación principal?

Las cosas que vienen las recibo con mucho amor y energía, pero hoy por hoy mi prioridad es “La lengua”, es el canal de Youtube, mi propia producción.

─¿La actuación quedó relegada?

Honestamente, no es algo que me jale porque soy bien activo, ansioso. Por eso siempre trato de aceptar proyectos llamativos, pero cortos. Lo último que hice fue “Mundo Gordo”, una película de Big Bang que me vaciló. No me veo actuando, por ejemplo, en una telenovela o una serie porque me gusta manejar mis propios tiempos y hacer varias cosas a la vez.

─¿Cómo se mantiene un matrimonio duradero y feliz como el de ustedes?

María Paz: La comunicación, la confianza y el respeto es vital, también es importante respetar los espacios. Nosotros, por ejemplo, tenemos un código de humor bien particular.

Jesús: No me animaría a dar consejos porque creo que cada uno tiene que conocer los límites de su pareja. Lo que nosotros tenemos es mucho sentido del humor y una gran capacidad de trabajar en equipo. Hemos vivido momentos lindos, pero también complicados que la gente no ve. Precisamente en esos momentos duros generamos ese vínculo indestructible.