Jorge Benavides, tras su ingreso a la casa televisora de ATV, brindó unas declaraciones a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y aprovechó para mandarle un mensaje a Magaly Medina respecto a su sketch de ‘Mascaly’.

Benavides “advirtió” a Magaly Medina que ‘Mascaly’, uno de los personajes más solicitados por sus fanáticos, volverá a la pantalla así la periodista no lo autorice.

“Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy a hacer, y, así me diga que no, igual lo voy a hacer”, dijo entre risas.

Tras escuchar las declaraciones, Medina contestó esta broma y mencionó que nunca se sintió ofendida por su imitación. “Es un honor ser imitada por alguien tan talentoso como él”, dijo la conductora de “Magaly TV: La firme” sobre el regreso de Benavides a ATV.

Tal y como se venía especulando, Jorge Benavides fue presentado en ATV como nuevo jale para la temporada 2021. El cómico confirmó que Carlos Vílchez estará en su elenco tras ‘una dura negociación’.

