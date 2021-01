Cuando sintió que le cortaban las alas y ya no podía volar, Jorge Benavides tomó nuevos rumbos. El humorista se mudó a ATV junto a todo su equipo de actores. En esta nueva etapa asegura que mantendrá su esencia y expondrá sus personajes más conocidos, además de nuevas imitaciones, incluyendo la de Sagasti, imitación que no salió en Latina.

“Estoy muy contento, muy feliz, entusiasmado con este nuevo proyecto, nueva casa (ATV). Hace muchos años estuve aquí, pero igual es como un nuevo comienzo para nosotros, confiamos en que nuestros seguidores nos seguirán acompañando, tenemos mucha fe de que así será”, comenta el comediante nacional.

-Ney Guerrero (gerente de ATV) dice que eres pieza fundamental para lograr que ATV se consolide como el segundo canal más importante del Perú. ¿Cómo asumes esa responsabilidad?

Es una responsabilidad muy grande, espero superar todas las expectativas. Vengo a ATV a trabajar como siempre -con mucho entusiasmo porque me encanta mi carrera- y a compartir con mis compañeros del elenco que son muy buenas personas y muy buenos actores. Confío en que nos irá muy bien.

-¿Qué te llevó a cambiar de casa televisiva?

Personalmente quise tener un cambio, además se presentaron algunas nuevas condiciones en mi contrato con las que no estuve de acuerdo, y cuando este se terminó, decidí no renovarlo. Ney Guerrero que sabe todo lo que pasa en la televisión, se enteró que no había renovado, nos reunimos para conversar, comimos cebiche y me convenció de venir a ATV. Y aquí estamos.

-¿Qué nuevas condiciones tenía el contrato?

No me gustaría ventilarlas, pero yo también necesitaba un cambio, creo que esta pandemia a todos nos ha estresado, era muy riesgoso salir a la calle, no era un privilegio, como muchos decían.

Censura

-¿Es verdad que tu salida de Latina estuvo motivada por una censura a un sketch de Francisco Sagasti?

Es cierto que el sketch de Sagasti no salió al aire, pero no es cierto que haya tomado la decisión de irme de Latina por ese motivo.

-¿En esta nueva etapa, te acompañará el mismo elenco de Latina?

El mismo elenco se va a mantener tal cual, porque el público así lo quiere, ya se acostumbró a nosotros, se divierte mucho con nosotros, con lo que hacemos, con las ocurrencias de los chicos, con las cosas que salen y sí, seguimos manteniendo el mismo elenco.

Jorge Benavides se incorporó a las filas de ATV junto al elenco que lo acompañó en "El wasap de JB". (Foto: ATV / Difusión)

-¿Cómo se va a llamar el programa? ¿Vas a mantener la temática?

La temática no tendría por qué cambiar, ha tenido éxito, hemos decidido mantenerlo. De hecho, ahora que estamos en ATV, va a regresar ‘Maskaly’, es un personaje que el público me ha reclamado durante muchos años, es muy querido, muy rico. También hemos pensado parodiar otros programas de acá y personajes de la coyuntura nacional.

-¿La imitación de Sagasti que no se emitió en Latina, se emitirá en ATV?

De hecho la imitación de Sagasti, que era una imitación nueva, que no se llegó a ver, aquí sí se va a ver. Sé que el público se quedó con las ganas de ver ese sketch. Siempre estoy pensando y creando nuevos personajes, y no solamente para mí, también para el resto del elenco.

-¿Por qué se fue Yuca? ¿Va a regresar en esta nueva etapa?

Es una de las cosas que la gente pide, que regrese Yuca. Él se fue porque estaba grabando una película, porque le dijeron que elija entre la película y el programa, y él tomó una mala decisión. Ya hemos conversando y está a disposición, de hecho contaremos con su presencia.

En desacuerdo

-¿Cómo recibes las prohibiciones en torno a la Paisana Jacinta?

Es un personaje muy querido, no solamente por mí sino por la mayoría en nuestro país. Me dio mucha pena saber que había salido una resolución donde se prohibía admitirlo y hacer el personaje, cosa que me parece un atropello a mi libertad de expresión, de trabajo, muchas libertades han sido vulneradas. Estoy asesorándome con mis abogados para ver la forma de revertir esta sentencia y más que por la Paisana, por mí. Gracias a Dios no dependemos de ese personaje para nuestro programa, pero por el mismo cariño al personaje, que es tan exitoso y querido por los niños, me costó aceptar esa decisión.

¿Volverá la Paisana en algún momento?

Si decido con mis abogados retomar este tema de la paisana, no lo voy a hacer por ella, sino por mis derechos. No voy a retomarlo para que regrese la paisana a la televisión, sino para tener libertad.

-¿Consideras que ha cambiado la forma de hacer humor en televisión?

Nosotros mismos nos hemos autorregulado en varios aspectos, ahora la gente ve las cosas de forma distinta, cuida mucho el tema de la mujer. Algo que se vea agresivo contra la mujer ya no existe en el programa, tampoco bromas racistas. De hecho tenemos tres personas afro que es Joao (Castillo), Martín Farfán y Carlos Vílchez, aunque él dice que “no”. Y no les hacemos ninguna broma, como sí se hacía antiguamente.

-¿El humor se está volviendo blanco?

Blanco, no creo, pero sí se están respetando algunos derechos que no se respetaban. De alguna manera, la sociedad nos alerta sobre ese tipo de humor.

-El humor es muy subjetivo. El que para algunos puede ser divertido, para otros es desagradable. ¿Cómo se logra el equilibrio?

Lo consigo, aunque no lo creas, escuchando también a mis detractores, porque me gusta escuchar. Me gusta saber qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, y si de alguna manera puedo ajustar un poco el personaje para que todos se sientan cómodos, lo haré.

-¿El humor tiene limites?

Hay límites, pero nosotros los humoristas tenemos la licencia de tener ciertas libertades. Aunque, actualmente, ya no hay tanta la libertad, tenemos muchos ojos encima.

-¿Alguna vez se te pasó la mano con alguna imitación?

Que yo recuerde, no.

-¿Cuál ha sido el personaje o la imitación que más satisfacciones te ha dado, además de la paisana?

La tía Gloria se ha convertido en un personaje querido por el público.

-Cuando saliste de Latina, se rumoreó que volvería a hacer dupla con Carlos Álvarez. ¿Esa probabilidad es viable?

Creo que en todo caso, este no sería un buen momento, nuestro programa está yendo por buen camino, sería algo así como dejar todo lo construido para conversar de cero nuevamente, pero no descarto la posibilidad de que en un futuro podría ser.

