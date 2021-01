Jorge Benavides, por primera vez, se refirió a la supuesta censura de Latina a su sketch de Francisco Sagasti. El humorista sostuvo que la imitación al actual presidente del Perú no salió por una decisión de la empresa, pero con la promesa de que sería emitido más adelante.

“Lo que sucedió con el sketch de Sagasti es que fue entregado dentro de un contenido de dos horas y el canal tomó la decisión de suspenderlo”, explicó a RPP. “Habían suspendido el sketch y me dijeron que fue por la situación del país y la coyuntura, me dieron varias razones”, agregó.

El actor cómico se sinceró y dijo que no le gustó la decisión de Latina, pues él no le veía nada malo a la imitación del mandatario. “No me gustó mucho la idea, porque no le vía nada de malo”, agregó.