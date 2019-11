La ausencia de Tula Rodríguez durante la Teletón 2019 no pasó desapercibida, al punto de que se comenta que Gisela Valcárcel habría pedido que la conductora de “En boca de todos” no se haga presente en el evento benéfico.

Esta mañana, durante su programa en Latina “Mujeres al mando”, la exreina de belleza Karen Schwarz se pronunció sobre el tema durante una conversación con Kathy Sáenz.

“Me da muchísima pena que se haya manchado esta Teletón 2019 por una noticia más que, creo, que le solamente le compete al mundo, por último, de la farándula; más no a los niños que han sido tan ayudados”, dijo Schwarz.

“Soy madre y me da mucha pena que sea manchado por un tema tan popular y tan farandulero por simplemente quién fue y quién no fue. (...) Si Tula suma para convocar a la gente, que también esté Tula. Si Gisela suma para que también convoque a la gente, que también esté Gisela. si nosotras sumamos, también tenemos que estar ahí. Realmente me da mucha pena”, añadió.

Como se sabe, Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez no tienen una relación cercana desde hace más de una década. Como se sabe, la presentadora de “En boca de todos” se casó con Javier Carmona, ex pareja de Gisela.

"La verdad es que no la saludo (a Tula) con beso y va a tener que pasar un tiempo para que la salude así y nos volvamos a encontrar. Pero si nos saludamos, en alguna ocasión nos hemos encontrado en la cafetería”, declaró Gisela el lunes último al programa de Magaly Medina.

Gisela Valcárcel, vale resaltar, dijo al programa de Magaly Medina que no intervino para que Tula Rodríguez y Susan Ochoa no aparezcan durante la jornada benéfica de la Teletón 2019.