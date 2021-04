Durante la más reciente edición del noticiero “90 Central”, la periodista Lorena Álvarez envió un mensaje de solidaridad a Juliana Oxenford, quien recibió comentarios desafortunados por parte del candidato Rafael López Aliaga luego que lo cuestionara por su propuesta de ir a Estados Unidos para traer las vacunas contra el COVID-19.

La figura de Latina lamentó los comentarios vertidos por el representante del partido Renovación Popular, no solo a Oxenford sino también a otras periodistas.

“Para variar, el candidato persiste con palabras inaceptables a periodistas, especialmente mujeres. Desde aquí un cariño a Juliana Oxenford por las declaraciones inaceptables del candidato”, sostuvo Álvarez.





A través de su cuenta de Twitter, Juliana Oxenford informó que demandaría a Rafael López Aliaga luego de los fuertes calificativos que recibió de su parte.

“El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘ignorante’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice ‘ignorante’ (...) ¡Qué sujeto!”, escribió la comunicadora.

Además, enfatizó que no es la primera vez que el candidato insulta a una periodista. Días atrás, Rosa María Palacios y Mónica Delta también fueron afectadas por las palabras del también empresario.





Durante un evento en Jicamarca, López Aliaga tildó de “ignorante de porquería” a la conductora de ATV por criticar su planteamiento de viajar a Estados Unidos el mismo 28 de julio para traer 40 millones de vacunas.

“Traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas mermeleros, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, aseveró.

