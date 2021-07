María Grazia Planco visitó este miércoles el set de “En boca de todos” para presentar sus temas musicales junto a la orquesta Bembe; sin embargo, terminó protagonizando un emotivo momento tras recordar a su padre, quien meses atrás falleció a causa del COVID-19.

El hecho se dio cuando la producción del programa le entregó a la cantante un cuadro donde estaba dibujado el rostro su padre. “Es todo para mí. Siempre lo he dicho, a mi familia, mi papá siempre va a ser nuestro ángel, es mi fuerza”, dijo la salsera en medio de lágrimas.

“Cuando él partió dije voy a cargar con mi dolor y voy a avanzar, pero pasan los días y más lo extraño, más acepto que no está. Esa desprotección que siento a raíz de que no está, es muy difícil de superar, pero si algo me tiene fuerte y me hace avanzar, es saber lo orgulloso que él estaba de mí”, añadió con la voz entrecortada.

Tras ver a María Grazia conmovida, Tula Rodríguez intervino para brindarle unas palabras de fortaleza, pues ella también perdió a su madre a causa del COVID-19.

“A veces es verdad, nunca estamos preparados. Si bien es cierto, por forma natural nuestros padres tienen que partir, pero en realidad uno nunca está preparado para aceptar que tu papá o mamá no está. En vida tenemos que darles todo, amarlos, cuidarlos, estar pendientes. Lo mejor que podemos hacer por ellos es continuar, sonreír, porque es así como ellos nos quisieran ver”, dijo la conductora con la voz entrecortada.

María Grazia Polanco se presentó en el programa "En Boca de Todos donde recibió una conmovedora sorpresa en honor a su padre Jorge Luis Polanco, quien falleció hace unos meses debido al COVID-19. (Fuente: América TV)

