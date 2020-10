Conforme a los criterios de Saber más

“Mi vida sin ti” es la nueva producción de “Del Barrio Producciones” y América Televisión que se estrenó el pasado lunes 5 de octubre. El Comercio conversó con los protagonistas Pierina Carcelén, quien interpreta a Amanda, y David Villanueva, quien le da vida a Santiago.

Pierina Carcelén y David Villanueva regresan a las pantallas de América para protagonizar por segunda vez juntos esta nueva historia de amor. Se sabe que hace algunos años también protagonizaron “Amor de Madre”, producción que tuvo demasiado éxito a nivel nacional. Ambos hablaron sobre cómo fue retomar la química en el rodaje. “Estamos mucho más maduros, con más presencia escénica” aseguró el actor. Pierina agregó “Es una ventaja trabajar con compañeros con los cuales ya has tenido un vínculo anterior”.

“Esta novela en concreto me gusta mucho. Por exigencias del guión no pueden haber más de 4 actores en escena. Somos 14 actores. Esto ha hecho que las historias se centren en los conflictos personales de cada núcleo familiar. En efecto, esto hace que haya escenas más bonitas con mucha más profundidad. Sin embargo, el que todos estemos dentro de un mismo edificio, hace que no se note esa falta de exteriores ni la ausencia de tener escenas con grandes efectos de acción o persecuciones” mencionó el actor sobre el trato diferente de producción.

El mensaje

Las producciones de Michelle Alexander se han caracterizado por tocar temas sociales como el machismo, la igualdad de género entre otros más. Siempre incorporando un poco de humor en el drama central de la novela. ¿Qué tan importante es transmitir el mensaje? Sobre todo en estos tiempos de pandemia.

“Todas las producciones de Del Barrio tienen un contenido social. Un mensaje que a través de la ficción no se basan en hechos reales pero son cosas que sí pueden suceder. Creo que era lo principal tocar temas como el machismo, la igualdad de género, etc. En cuanto a la pandemia, no se está tocando el tema en sí en la historia. Al contrario queremos salir de lo que estamos viviendo en la vida cotidiana y entrar a esta propuesta de ficción con momentos bonitos y de reflexión”, mencionó Pierina.

David agregó también que lo más fundamental es el amor. “En la novela, cada quien lucha por lo que siente, con obstáculos en el camino, creo que esa es la clave. Es una historia de amor y esta novela lo que más predomina es el amor por cumplir tus sueños y encontrarte con esa persona (...)Vivimos un momento lleno de miedos, de confusión, de dudas a nivel global (La pandemia del Covid-19) y eso va calando a las personas. Más que nunca debemos aliarnos como sociedad y radiar amor"

Rodaje en Pandemia

La producción está a cargo de “Del Barrio Producciones” y debido a la crisis sanitaria del Covid-19 se han tenido que tomar medidas de seguridad. Es por eso que el elenco se encuentra confinado hasta el último día de rodaje. “Entre nosotros los compañeros actores estamos poniendo todo para que haya un ambiente maravilloso. Esto no solo se ve en nuestra convivencia dentro del hotel sino en la pantalla (...) Es duro por una parte porque muchos tienen familia y no los pueden ver. En el fondo, es tener la oportunidad de contar historias y sobre todo en este tiempo. Es toda una bendición” aseguró David.

A pesar de que el equipo se encuentre confinado en un hotel y alejado de sus familiares, Pierina aseguró: “Estamos mucho más efectivos, estamos más concentrados en la historia, en crear más y aportar nuevas cosas. (...) Es una historia tan bonita, y tiene personajes tan bonitos que lo vamos disfrutando desde lo que hacemos hasta lo que vemos de nuestros compañeros”.

Por otro lado, la producción que esta cargo de Michelle Alexander también integra el debut a la televisión de la directora Ani Alva, conocida por dirigir la película “No me digas solterona”. Ambos actores se mostraron muy contentos con el trabajo de ella y aseguran que es un “lujo” poder compartir este proyecto con ella.

“Ha sido un regalo, para nosotros como actores que ven una propuesta con una mirada distinta y con distintos elementos nos parece súper rico porque nos reta a salir de nuestra zona de confort. Y a nivel de todo el equipo como cámara, luces, color, música, edición, etc. Se siente como algo fresco, rico y distinto. Todos los cambios son oportunidades para hacer cosas distintas” comentó Pierina.

DATO

“Mi Vida Sin Ti” se transmite a las 9:30 p.m. de lunes a viernes por la señal de América Televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el estreno de Mi vida sin ti, la nueva telenovela de 'Del Barrio Producciones'

TE PUEDE INTERESAR