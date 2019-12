Luego de más de un año y medio al frente de “Edición Matinal”, la periodista peruana Milagros Leiva se despidió del noticiero matutino de ATV. En su último programa, Leiva se refirió al incidente que protagonizó hace unos meses cuando lloró en televisión nacional y fue víctima de críticas en redes sociales.

► Milagros Leiva se despide de su programa “Edición Matinal”

Como se recuerda, Milagros Leiva rompió en llanto tras hablar telefónicamente con el representante del Hospital Grau por la muerte de un bebé en el vientre de su madre a causa de una presunta negligencia médica.

Durante el 2018, la conductora también lloró durante su programa al recordar los momentos difíciles que afrontó para quedar embarazada. Esto en una entrevista a la enfermera que prestó su vientre a una pareja de chilenos.

En su último programa de “Edición Matinal”, Milagros Leiva reconoció que aquellos hechos le enseñaron a que no debía llorar en televisión. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho.

“Yo sé que he cometido errores. Gracias a ustedes, he aprendido que nunca más tengo que llorar en la televisión, porque me han 'trolleado’ de maneras inimaginables, pero ¿les puedo decir algo? No me arrepiento. No me arrepiento de haber llorado por esta pareja de chilenos que fueron encerrados de manera injusta, porque solo habían soñado con ser papás. Prefiero llorar a robar”, afirmó.

Milagros Leiva en su despedida de “Edición Matinal”: “Prefiero llorar a robar”

El jueves pasado, la periodista anunció la noticia de su retiro de “Edición Matinal” a través de su Twitter, en el que agradeció todas las lecciones aprendidas durante su estadía en el canal televisivo.

“Han sido casi dos años de intenso trabajo y me voy de la mañana agradecida por todas las lecciones. Va llegando el momento de partir y quiero agradecer al equipo que hace posible el noticiero y al público que me acompañó”, escribió.

Mañana será mi último día en #EdicionMatinal y en @atvpe Han sido casi dos años de intenso trabajo y me voy de la mañana agradecida por todas las lecciones. Va llegando el momento de partir y quiero agradecer al equipo que hace posible el noticiero y al público que me acompañó😇 — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) December 27, 2019

Como se recuerda, Milagros Leiva condujo “Edición Matinal” de lunes a viernes durante casi dos años por las mañanas en ATV Televisión. Previamente, la periodista lideró el programa “Todo se sabe” durante el 2017 y 2018 por la señal de RPP Televisión.