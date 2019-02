Premios Luces 2018: Bruno Pinasco recibió trofeo de manos de su padre | VIDEO

Bruno Pinasco recibió de las manos de su padre, el célebre animador de TV Luis Ángel Pinasco, el trofeo al Mejor conductor en la edición 2018 de los Premios Luces.

'Rulito', como se le conoce al presentador, fue invitado junto a su esposa, la actriz Sonia Oquendo, a anunciar los ganadores en las categorías de TV. Grande fue su sorpresa cuando le tocó revelar el triunfo de su hijo.

"A los 10 años debutó en el 'Triki Trak' y me decía que no le gustaba, que no quería salir y miren en lo que se convirtió ahora", bromeó el animador, a quien su hijo le dedicó sentidas palabras.

"No tenía pensado ser conductor, yo quería trabajar detrás de cámaras. Las oportunidades llegaron y quiero dedicarte este premio, papá. Trabajar contigo es un privilegio", afirmó el ganador de los Premios Luces 2018.

Bruno Pinasco, quien el próximo año celebrará los 20 años de "Cinescape", el programa por el que recibió el reconocimiento, también destacó las enseñanzas de su padre.

"En este mundo de muchos divismos, él me ha enseñado a saludar al señor de la puerta, al dueño del canal, al señor que pinta el backing, porque todos somos parte de la misma cadena y el objetivo es siempre entretener", afirmó.

Bruno Pinasco en la alfombra azul de los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio)