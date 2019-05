“La Reina del Sur”2 x14: ¿Cómo y qué pasará en el capítulo 14 de la serie de Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 14 este viernes 10 de mayo por Telemundo en Estados Unidos y puedes verlo online en las diferentes plataformas digitales de este canal de televisión si estas en Estados Unidos. Teresa Mendoza tendrá que enfrentarse a sus enemigos del pasado con tal de salvar a su hija Sofia.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur”? Oleg recibe la llamada más esperada y el hacker le cuenta sobre la verdadera identidad de Francesco Belmondo, pero él decide no contarle la vedad a Teresa, ya que se encuentra muy ilusionada con él.

Por otro lado, “Lupo” no puede con su cargo de consciencia, ya que él tiene un pasado oscuro como agente especial en Irak y además, ha empezado a desarrollar sentimientos hacia Sofia y no puede con el cargo de consciente, ya que al parecer está enamorado de Teresa.

Epifanio va en busca de Batman para advertirle que no vuelva a cometer un error y no comunique a Sofia con Teresa. En ese mismo momento, Alejandro recibe una llamada y le cuentan que un hacker se metió a buscar la información sobre “Lupo” y que ya habían descubierto toda la verdad.



Teresa y Oleg regresan a Malaga gracias a la ayuda de Francesco, pero desde la primera impresión los dos hombres no tienen la mejor impresión, así que el ruso le pide a la mexicana que se cuide y no confié mucho en él.



Rocío y Paloma han sido descubiertas y la dueña del hospedaje las encierra hasta que llegue la policía. Las hijas de Teo llaman a Teresa para que las ayude ya que la policía va en camino y no duda en ir por ellas.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 14 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

En el avance se logra ver que los gitanos se preparando para ir en busca de las hermanas Aljarafe y ajustar cuentas por la muerte de Juanito.



En otro momento, Oleg va a su antigua discoteca para arreglar cuentas con el encargado, ya que él fue el responsable de informar que Teresa viajaría a España y sea atacada por Los Gallegos.



Teresa llega al hotel donde se encuentran Rocío y Paloma, pero en ese mismo momento llega el comandante Flores y tienen un cara a cara luego de 9 años. ¿Qué pasará?



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X14?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina a través de Telemundo Internacional. Pero la primera temporada está disponible en Netflix.