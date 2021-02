Este domingo 7 de febrero Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en el Super Bowl 2021, partido que tomará lugar en el Raymond James Stadium desde Tampa, Florida en Estados Unidos. Siendo el evento más televisado en la historia, muchas compañías apuestan por invertir sus anuncios, sin embargo, para la industria del cine, esta idea de inversión parece ser descartada por parte de muchas productoras.

Aunque el evento sea de carácter deportivo, el espectáculo de cada año está protagonizado por algún artista musical, además de los nuevos anuncios en series, películas y entretenimiento. El año pasado, fue el turno de Shakira junto a Jlo, mientras que este 2021 el show estará protagonizado por The Weeknd.

El espectáculo que se transmitirá en vivo para todo el mundo durará un aproximado de 12 minutos y se predice que Rosalía será invitada a compartir escenario con el artista ganador de tres premios Grammy.

¿En qué canal se podrá ver el evento?

Latinoamérica: Fox Sports y ESPN

México: Televisa y Televisión Azteca

Estados Unidos: ESPN CBS

España: #Vamos de Movistar+

¿A qué hora comienza el partido?

Perú: 6:40 p.m

México: 5:40 p.m.

Chile: 8:40 p.m.

Colombia: 6:40 p.m.

Ecuador: 6:40 p.m.

Argentina: 8:40 p.m.

Bolivia: 7:40 p.m.

Venezuela: 7:40 p.m.

España: 12:40 a.m. (lunes 8 de febrero)

Estados Unidos: 6:40 a.m. (hora del este)

¿A qué hora comienza el show de The Weeknd?

Perú: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Estados Unidos: 8:30 p.m. (hora del este)

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

España: 2:00 a.m. (lunes 8 de febrero)

¿Qué más se verá en el evento?

Hasta el momento, La Liga Nacional de Fútbol (NFL) anunció que Jazmine Sullivan y Eric Church acompañarán a The Weeknd a cantar el himno nacional estadounidense. Por otro lado, Gabriela Sarmiento Wilson, conocida como H.E.R, interpretará el tema “America the Beautiful”.

Es importante mencionar que algunos de los tráilers que se podrán ver en el evento podrían ser en su mayoría de Disney. Según Deadline, las probabilidades indican que podrían promocionar contenidos de Marvel como “Loki” y “The Falcon and the Winter Solider”, así como una de sus próximas películas animadas, “Raya y el último dragón”.

En el caso de Amazon Prime Video, un avance de “Un príncipe en Nueva York 2″, filme protagonizado por Eddie Murphy, circulará durante el partido. Mientras que Universal Pictures promocionará su próxima película llamada “Old”.

Vale resaltar que varias productoras como Netflix, Hulu, Sony Pictures y Paramount Pictures estarán ausentes este año, por lo que no se espera ver ningún avance de sus próximas cintas.

