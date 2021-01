Disney + ha causado furor desde su lanzamiento. Son miles quienes no han dudado dos veces en suscribirse al novedoso streaming que reúne los clásicos de Disney y, claro, también todo el

material cinematográfico del universo de Marvel. Pero, no satisfechos con tener en sus catálogo todas las películas, ahora también se preparan para estrenar un documental por los 80 años de la franquicia de superhéroes.

¿De qué se trata “Marvel’s Behind the Mask”?

Este documental, titulado “Marvel’s Behind the Mask”, promete profundizar en el poder de la identidad detrás de algunos de los superhéroes más emblemáticos del Universo Marvel. Según se ha podido conocer, se espera legendarios invitados de todo el legado de Marvel, incluidos los escritores y artistas detrás del surgimiento de personajes como Black Panther, Miles Morales, Ms. Marvel, Luke Cage, los X-Men, Capitán América y muchos más.

En febrero llega a #DisneyPlus "Marvel's Behind the Mask". una nueva docu-serie que explorará el poder de la identidad detrás de los superhéroes más icónicos de Marvel.

Disponible desde el 12 de febrero pic.twitter.com/kkjktkbEN1 — Disney Latinoamérica (@mydisneylatino) January 19, 2021

¿Quiénes están detrás de “Marvel’s Behind the Mask”?

El documental está producido por Marvel New Media con Tarmac Creative. El director es Michael Jacobs y está producido por Chris Gary y Ryan Simon para Tarmac Creative y Strike Anywhere. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go y Sarah Amos son los productores ejecutivos de Marvel.

¿Cuándo se estrenará “Marvel’s Behind the Mask”?

“Marvel’s Behind the Mask” debutará en Disney + el 12 de febrero. Los fanáticos de Marvel ya cuentan los días para poder verlo.

¿Qué es Disney Plus?

Disney Plus o Disney+ es una nueva plataforma de streaming, la cual se ha presentado como una dura competencia para Netflix, Amazon Prime Video y otras empresas que se dedican a este servicio. En lo que va del año, ya tiene más de 60 millones de suscriptores en todo el mundo. Hace un año comenzó a estar disponible en países como Estados Unidos, y en noviembre llegó para los usuarios de Latinoamérica.

Si bien el streaming tiene un disponible una aplicación para tablets y celulares, la mayoría de personas se inclina por disfrutar del contenido en su Smart TV.

