La eliminación de Natalia Salas, actriz que participó en “El Gran Chef: Famosos”, fue un momento emotivo que hizo llorar tanto a los jurados como a sus compañeros de elenco, quienes no dudaron en demostrar el aprecio que tienen por la intérprete.

¿Cuáles fueron las palabras de Javier Masías?

Ese es el caso del crítico gastronómico Javier Masías, quien le dedicó unas sentidas palabras tras su eliminación. El escritor destacó la capacidad de superación que la actriz ha demostrado en su vida personal y el concurso.

“Yo no te conocía sinceramente, voy a decir algo que es duro quizá, pero a mí me encanta la gente que está rota por dentro y ha tenido la capacidad de volverse a ensamblar, con gracia, con tino… Tienes las costuras más bonitas que he visto en años. Te felicito por todo lo que has mostrado, gracias por enseñarnos tanto”, dijo el estricto jurado de Latina.

¿Cómo reaccionó Natalia Salas ante su eliminación?

Por su parte, Natalia Salas agradeció los emotivos discursos y compartió su alegría por haber participado en el ‘reality’.

“Ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido un montón y la verdad estoy gratamente sorprendida de haber llegado hasta acá, espero que las personas hayan visto mi evolución en la cocina, que sepan un poco de mi historia, tengan en cuenta que todo es posible si tenemos ganas. Si yo pude, tú también”, relató Salas.

Javier Masías y sus emotivas palabras que se hicieron virales en TikTok

La respuesta del público ante la eliminación de Natalia Salas fue de respaldo, pero también de emoción ante las palabras que dijo el jurado Javier Masías. Tanto que el fragmento del discurso ha sido replicado y se usó como audio para diferentes videos hechos por los usuarios en TikTok. De este modo, las palabras de Masías fueron virales en esta red social.

Natalia Salas regresó a la competencia

Tras la eliminación de la actriz, ella ha regresado en la temporada de repechaje para disputarse el regreso al concurso, por ese motivo es que Natalia Salas está compitiendo junto con los otros 5 eliminados como Mauricio Mesones, Antonio Pavón y otros.