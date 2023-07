Cómo fue el casting de José Peláez para ser elegido como conductor de ‘El Gran Chef Famosos’

El conductor de televisión José Peláez viene cautivando a la mayoría de los televidentes desde su aparición en ‘El Gran Chef Famosos’ hace unos meses, el nuevo reality de cocina de Latina TV que la está rompiendo en las plataformas. Sin embargo, el actor tuvo que pasar por casting previo a formar parte del proyecto.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE JOSÉ PELÁEZ PARA SER CONDUCTOR DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

A través de una entrevista para ‘La lengua’, que conduce Jesús Alzamora mediante YouTube, José Peláez dio detalles sobre su carrera en las pantallas. De esta manera, el conductor no dudo en narrar cómo logró ser seleccionado para ‘El gran chef: famosos’, en el que, como todos, tuvo que pasar por un casting.

“Yo sabía que buscaban una cara joven o, mejor dicho, una cara nueva porque hay que refrescar la pantalla”, dijo Alzamora a Peláez, a lo que este le dio la razón. Además, el popular ‘Runner’ contó que solo quedaron seleccionados dos personas a la etapa final del casting y que luego de varias pruebas delante de las cámaras, él pudo obtener el puesto.

Asimismo, el presentador de programa de cocina recreó un poco de las cosas que tuvo que hacer en las pruebas, o sea, describir lo que el participante está haciendo hasta que le pidan que se detenga.

“Yo me sentí divertido, me pidieron que hable sobre lo que ocurría. ‘Miren, Jesús está cocinando en la tacita un té, tiene técnica, miren como echa el azúcar, tremendo’. Hablaba cualquier hue*** y empecé a jugar con lo que veía. Describía hasta que me digan que pare, el trabajo de un conductor es hacer que las cosas avancen”, detalló el carismático Peláez.

¿QUÉ OPINA JOSÉ PELÁEZ SOBRE LOS DEMÁS CONDUCTORES DE TELEVISIÓN?

La llegada de José Peláez a la televisión abierta dio un cambio de aires en los clásicos presentadores de Latina TV. A causa de esto, algunas personas creyeron que podría tener algún tipo de inconveniente con los otros conductores que antes aparecían en el canal de San Felipe.

“Como que la gente trata de enfrentar a todo el mundo, ¿no? ¿Quién es mejor?, ¿quién hace mejor su chamba? ‘Deberían poner a este’ (dice la gente). Cuando todos están felices con lo que tienen”, dijo el conductor en el espacio de entrevistas, por lo que dejó en claro que no tiene ninguna rivalidad con los demás presentadores de televisión.