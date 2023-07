¿A qué se dedican los 7 hijos de Tongo?

José Abelardo Gutiérrez Alanya o también conocido como Tongo, falleció a los 65 años de edad tras haber sido detectado de una insuficiencia renal en fase terminal. Debido a las complicaciones producto de la enfermedad tuvo que ser internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En todo este proceso, lo acompañó su esposa, Gladys Lupinta, con quien tuvo muchos años de relación y siete hijos.

¿QUÉ CARRERAS PROFESIONALES ESTUDIARON LOS HIJOS DE TONGO?

María Luisa Gutiérrez Lupinta: Ella es la primogénita del intérprete de la “La pituca”, Tongo. María Luisa decidió estudiar Sociología, pero también se dedica a la música, ya que heredó el talento de su padre. Además, la joven en sus redes sociales, también llamada como “Malup”, publica varios videos de los covers que realiza.

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta: Ella es la segunda hija del interprete peruano Tongo. Fiorella hace un tiempo como terapeuta de Lenguaje en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según la descripción de su cuenta de Instagram, la joven también es cantante, actriz, escritora, pintora y columnista.

Brenda Gladys Gutiérrez Lupinta: Ella es la tercera hija de Tongo, quien terminó la cerrera de ingeniera petroquímica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente, Brenda se encuentra trabajando en la NASA y está llevando a cabo un curso de doctorado en Matemáticas.

Abelardo Alexander Gutiérrez Lupinta: Él es el primer hijo varón de Tongo y lo poco que se sabe es que estudió Guitarra Clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Lima.

Madeleine Lisette Gutiérrez Lupinta: Ella es la quinta hija de Tongo y quien, además, logró el primer puesto cuando se graduó como cantante soprano lírica del Conservatorio Nacional de Música. Además, tuvo la oportunidad, en el año 2022, de representar al Perú en el Festival Opera Nuova.

Cinthia Gutiérrez Lupinta: Ella es la quinta hija de Tongo. Cinthia finalizó la carrera de Turismo y Hotelería; aunque su amor por la música se lanzó con el nombre de "Cint G" con la finalidad de seguir el legado musical de su padre. Por ello, la artista peruana tiene como objetivo representar al Perú en el Festival Viña del Mar 2024, en Chile.

Jesús Gutiérrez Lupinta: Él es el último hijo de Tongo. A pesar que no hay información sobre él, en una oportunidad, su hermana Cinthia indicó que terminó su carrera universitaria.

¿POR QUÉ LE DECÍAN TONGO A ABELARDO GUTIÉRREZ?

Por medio de una entrevista con Latina, Tongo reveló que cuando era pequeño tenía complicaciones en pronunciar la palabra tómbola. “Yo siempre decía ‘vamos a la tóngola’ y, como era chiquito y gordito, me pusieron ‘Tongolita’, pero no me caía bien el diminutivo. Entonces, hice todo lo posible para que cambiaran de chapa. Ya, cuando crecí, me quedé con Tongo”, contó el peruano.