Cómo luce Estefanía Villarreal, la recordada “Celina” en Rebelde, tras su drástico cambio físico

Estefanía Villarreal, actriz que alcanzó la popularidad gracias a su personaje en la telenovela mexicana Rebelde como la mejor amiga de Mia Colucci, “Celina”, publicó una fotografía en sus redes sociales que muestra su drástico cambio de imagen que ha dejado a más de un seguidor sorprendido por los resultados.

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE ESTEFANÍA VILLAREAL?

Hace unos días, la actriz mexicana publicó una fotografía con sus más de 965 mil seguidores que tiene en Instagram donde mostró su drástico cambio de imagen que ha dejado a la mayoría de sus fanáticos muy sorprendidos.

“𝙡𝙚𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨, 𝙗𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙬𝙞𝙣𝙜𝙨”, fue el mensaje que acompañó la publicación de Villarreal, que traducido al español significa “Deja que tus sueños sean tus alas”.

Estefanía utilizó sus redes sociales para enseñar los resultados de su nuevo estilo de vida que lleva y que le ha permitido bajar varios kilos y lucir una nueva figura. En mencionada publicación se le ve con un body color negro y jean azul a la cadera.

Es importante mencionar que, en 2021 la actriz mencionó que comenzó un nuevo estilo de vida más saludable con el que había logrado perder más de 70 kilos. En aquel momento, Villarreal sostuvo que no lo hacía para intentar encajar en los estereotipos o perder una talla si no por salud y amor propio.

¿QUÉ DICEN LAS REDES SOCIALES SOBRE EL CAMBIO FÍSICO DE ESTEFANÍA VILLAREAL?

La publicación que realizó la actriz ya cuenta con más de 110 mil likes en su Instagram y recibió comentarios muy buenos de famosos como Adriana Louvier, Shanik Aspe y Giselle Kuri, pero destacó el de Karla Cossío, quien integró el elenco de Rebelde y aseguró que ella ha sido testigo de todo el esfuerzo de Estefanía Villarreal.

“Eres tan top. He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y trabajo. Me inspiras tanto hermana, gracias por regalarme fuerza”, le comentó Cossío.

Asimismo, los seguidores de Estefanía Villarreal no se quedaron atrás y también le dejaron comentarios de admiración por el cambio físico que logró y algunos se atrevieron a confesar que se identifican mucho con ella y los inspira para seguir con su proceso de pérdida de peso.

“Recuerdo que cuando estaban transmitiendo RBD a mí me comparaban contigo por molestarme. Como 15 años después mírate tan sana, poderosa y bella que siempre lo has sido, pero ahora resaltas más, yo también pude bajar casi 40kg”. “Siempre he pensado que eres hermosa, y ahora te admiro mucho más por todo tu esfuerzo, trabajo y el talento que tienes”. “Yo también puedo”, fueron los comentarios que le escribieron sus fans.