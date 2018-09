'Yo soy': venezolana impresiona al jurado como Olga Tañón | VIDEO

Isbeth Casadiego llegó desde Venezuela al escenario de 'Yo Soy' para apoderarse del escenario realizando una potente presentación encarnando a Olga Tañón.



"Me has dejado sorprendida. Estoy fascinada con la presentación de hoy. Me encantó. Se nota que hubo un trabajo. Solo tienes que mejorar un poco el baile. Lo haz hecho tal cual", manifestó Katia Palma sobre la presentación de Isbeth.

"Yo también me he quedado sorprendida; si esta es tu primera presentación ya quiero ver las que vendrán", indicó emocionada Maricarmen Marín.

Por su parte, Magdyel Ugáz indicó que se le "puso la piel de gallina" al escuchar a la imitadora venezolana de Olga Tañón.



"Esta es la sorpresa de los 24 participantes. Entraste raspando al programa y mira cómo mejoraste. Estás en muy buena camino", sentenció Ricardo Morán para seguir con las presentaciones de 'Yo Soy'.