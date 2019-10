Son pocas las personas que pueden decir que han recorrido buena parte del Perú sobre ruedas, Nicolás Fuchs es una de ellas. Ya sea a bordo de su camioneta, en su coche de competencia o en moto (otra de sus grandes aficiones), el piloto peruano ha recorrido caminos y visitado innumerables destinos de nuestras vasta geografía. Y no se cansa de hacerlo. De hecho, esta semana, aunque no correrá Caminos del Inca por un tema de reglamentación, saldrá en su motocicleta para acompañar a los pilotos en parte del trayecto. “Me voy solo, pondré mis maletín atrás y saldré a pasear en moto por el Perú”, nos cuenta Fuchs.

No es la primera vez que lo hará, Fuchs maneja moto desde los 18 años y comparte este gusto con su padre, quien suele hacer recorridos largos sobre dos ruedas. “Mi papá viaja mucho por el Perú y el mundo, él se va en moto de aquí hasta Argentina como si nada”, comenta.

Y aunque por su apretada agenda de entrenamiento y competiciones no puede viajar muy a menudo acompañado de su familia, cuando se da la oportunidad no lo piensa dos veces y prepara la camioneta, alista el equipaje y sale con su esposa, sus dos hijas y su perro. “Yo creo que mucha gente no se da cuenta de la riqueza natural que tenemos en Perú y por eso no sale de viaje más seguido”, sostiene.

La experiencia al volante de Fuchs le permite saber con precisión lo necesario para cada tipo de viaje. Para él lo imprescindible en trayectos cortos o largos son tres cosas: algo de comer, agua y música. “Siempre es bueno llevar unos piqueos, yo que manejo siempre llevo unas barritas de proteínas de Herbalife, mucha agua porque es necesario cuidar la hidratación y buena música para disfrutar durante el viaje”, aconseja el piloto.

Para esta lista de destinos favoritos, el piloto no ha querido hacer diferencias en distancias y nos sugiere recorridos para viajar a un par de horas de Lima y otros que pueden tomar hasta dos días. Usted elija.

Oxapampa. Quizá el destino preferido de Nicolás Fuchs y su familia. Al ser un trayecto medianamente largo, el piloto hace el recorrido en dos días, de paso que aprovecha un rato para disfrutar de Tarma. “El viaje es un poco largo para mis hijas, por eso lo hago en dos días, primero de Lima a Tarma y al día siguiente de Tarma a Oxapampa. Hay que tomarlo con calma, los paisajes son preciosos”, señala.

Oxapampa. (Foto: Renzo Salazar)

Huancaya. Si de belleza natural hablamos, este es otro lugar especial en la lista de Fuchs. “Huancaya es un destino también bastante bonito, tiene paisajes que no se ven en otros lados. Además, minutos antes de llegar hay unos hotelitos bastante buenos”, comenta.

A 320 km de Lima, dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, se encuentra Huancaya, un refugio natural que sobresale por sus bellas lagunas y cascadas. (Foto: Shutterstock)

Huaytará. La llamada Capital Arqueológica de Huancavelica guarda un especial encanto ya que combina construcciones incaicas con edificaciones coloniales. Además, cerca de Huaytará se pueden conocer lagunas y otros atractivos naturales.

Se ubica a 343 km de Lima (5 h). Tomar la Panamericana Sur hasta San Clemente. Luego la Vía de los Libertadores. (Foto: Flor Ruiz)

Pampas de Asia. Un destino ideal para ir en familia, a solo cinco minutos del pueblo de Asia. La temporada para disfrutar de este lugar es en invierno, desde inicios de agosto hasta fines de octubre, cuando toda la parte seca reverdece y se llena de flores. “Llegan arrieros con su ganado y el lugar se llena de cabras, ovejas, vacas. Es perfecto para un fin de semana”, aconseja Fuchs.

Lomas de Asia.

Canta. Otro destino cerca de Lima. Perfecto para viajeros que buscan naturaleza y aventura. Se recomienda hacer una primera parada en Obrajillo para disfrutar de las caídas de agua. Ya en Canta los imperdibles son Santa Rosa de Quives, los Petroglifos de Checta y el Sitio Arqueológico de Cantamarca.