Lo que debes tomar en cuenta para planear un viaje con amigos

Salir de viaje con amigos es una experiencia única e irrepetible. Cada viaje te ayudará a crear nuevas anécdotas, todas diferentes, que luego recordarás con alegría y harán que su amistad sea más fuerte y duradera.



►Estas aerolíneas ofrecen pasajes nacionales e internacionales desde 16 dólares por tramo

►Sabores de Magdalena: 10 lugares que debes visitar sí o sí

Pero, como en toda relación, convivir con un grupo de personas por un tiempo prolongado puede generar conflictos que si no se controlan convertirán las hermosas vacaciones en una pesadilla.



Te dejamos cinco consejos para que tu viaje de amigos no termine por sacarte de tus casillas.



- Ten en cuenta el número de personas. Controlar un grupo muy grande y mantener a todos contentos es difícil. Piensa bien cuántas personas van a viajar para asegurar que todos la terminen pasando bien. También deben tener en cuenta con quiénes vas a viajar porque a veces incluir al amigo del amigo que no conocen en el plan termina por convertirse en la peor idea.



- Planeen lo que van a hacer. Siempre es bonito dejar que su lado espontáneo salga de vez en cuando para que el viaje sea un poco más divertido. Sin embargo, es recomendable tener un itinerario general para no malgastar horas valiosas durante la mañana planeando qué hacer durante el día. Entre todos pueden ponerse de acuerdo antes de viajar o por la noche cuando regresen al hotel.



- Pongan reglas básicas que todos deben cumplir. Para que el viaje sea un éxito y todos estén contentos, es bueno que se graben en la cabeza algunas reglas. Por ejemplo, levantarse temprano para aprovechar el día, dejar las cosas hechas desde el día anterior para no perder tiempo, no excederse de tiempo al usar el baño, dejar el cuarto en orden, etc. Son cosas simples que serán de mucha ayuda.



- Ten paciencia. Es de esperarse que durante el viaje se generen situaciones que te dejarán al borde de la histeria y puedas discutir con alguien, pero deberás armarte de paciencia y contar hasta 10. Recuerda: son solo unos días y no conviene estropear una amistad de mucho tiempo por esos detalles.



- Evita las confrontaciones. Ten en cuenta que tendrás que ver a esas personas durante todo el viaje y no lo van a disfrutar si es que están de mal humor o enojados entre ustedes. Dediquen su tiempo a conocer el lugar donde están, a disfrutar de su compañía y a guardar buenos recuerdos de su viaje. Los temas polémicos o 'trapitos al aire' es mejor dejarlos guardados en la maleta.