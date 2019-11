Las encuentras los fines de semana en plazas, avenidas o parques de la capital. La oferta abarca insumos (verduras, frutas, lácteos), comida preparada (postres, panes, snacks) y hasta artículos de limpieza o maquillaje. A continuación, algunas de las ferias más concurridas.

-BIOFERIA

Tiene tres sedes: una en Surquillo y dos en Miraflores. La primera en su tipo es la del parque Reducto N°2, con casi 20 años de antigüedad. Así, dicho espacio miraflorino es el referente de más de 100 tiendas y 15 ferias de productos saludables en Lima. Pero no solo eso. Ahí, cerca de 3.000 agricultores peruanos ofrecen alrededor de 1.500 productos como hortalizas, tubérculos, cereales, aceites, cafés, huevos de corral, entre otros alimentos.

-AGROFERIAS CAMPESINAS

Existen desde mayo del 2013 y concentran a 80 productores de 21 regiones del país. Con la experiencia ganada en el Gran Mercado de la feria gastronómica Mistura, establecieron este modelo de negocio en Magdalena. La acogida fue tal que inauguraron otros espacios en el distrito chalaco de La Punta y en la Residencial San Felipe de Jesús María.

-ECOFERIA EL POLO GREEN

Además de la venta de ingredientes orgánicos, desde agosto del 2015 realizan exhibiciones de arte o capoeira. También brindan clases de zumba y talleres de pintura para los niños. Para conocer el cronograma de actividades visita sus redes sociales.

-FERIA ECOLÓGICA Y BIOSALUDABLE

Abrió en mayo último con 30 productores en el primer nivel de los centros comerciales Plaza Lima Norte y Mall del Sur. En ambos locales se dictan cursos de repostería saludable y de yoga. Por otro lado, suelen sortearse algunos de los productos a la venta. Revisa su página de Facebook para mayores detalles.

Sepa más

-Bioferia de Surquillo. Jirón Narciso de la Colina. Sábado y domingo de 8 a.m. a 3 p.m. Bioferia de Miraflores. Sábado de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. en el parque Reducto N°2 y domingo de 9 a.m. a 5 p.m. en la avenida del Ejército 1200.

-Agroferia campesina (AG) de Magdalena. Cuadra 32 de la av. Brasil. Domingo de 7 a.m. a 2 p.m. AG del Callao. Plaza Matriz de La Punta, en la cuadra 3 del jirón Medina. El primer sábado de cada mes, de 10 a.m. a 5 p.m. AG de Jesús María. En la Residencial San Felipe el último sábado de cada mes. De 9 a.m. a 4 p.m.

-Ecoferia El Polo Green. C.C. El Polo: avenida El Polo 740, Surco. Domingo de 9 a.m. a 4 p.m.

-Feria Ecológica Biosaludable. C.C. Plaza Lima Norte, en San Martín de Porres. Todos los días de 10 a.m. a 10 p.m. También la encuentras en el C.C. Mall del Sur: avenida Los Lirios 310, San Juan de Miraflores. De viernes a domingo de 10 a.m. a 10 p.m.

-Feria ecológica de la Universidad Nacional Agraria La Molina. De lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. y domingo de 9 a.m. a 5 p.m. En la avenida La Molina s/n.