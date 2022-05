Hace cuatro años Tiara Aldoradin se encontraba en una oficina ejerciendo su carrera de diseño gráfico y cada que podía viajaba sola con su mochila a donde el destino la llevará. Ahora, sus viajes tienen un nuevo integrante, su hijo Valentino de tres años, con quien ha viajado a Chiclayo, Cusco, Huaraz, Cajamarca, y recientemente Bolivia. Para ella no hay impedimento de viajar junto a su pequeño, pues siempre lo lleva a todos lados, ya sea de la mano, cargándolo o en su canguro. En el marco del Día de la Madre, conoce la historia de esta mamá bloguera.

Sus primeros viajes

Su amor por los viajes incrementó cuando se aventuró a recorrer sola el norte del Perú durante cinco meses. Luego, con los ahorros de su trabajo pudo conocer Ecuador y Colombia. Ello no fue todo, sino que decidió cumplir sus sueños de conocer la Patagonia mochileando, lo cual viajó durante tres meses desde Santiago de Chile a Ushuaia en Argentina, haciendo paradas que consistían en largas caminatas y armar y desarmar su carpa. Dicha experiencia hizo que se conecte con la naturaleza, explore nuevos destinos, y conozca nuevas personas y sus costumbres. Con el recorrido que realizó quizo ir por más y sin imaginarlo, al poco tiempo, un integrante más se sumaría a sus aventuras.

Con la llegada de Valentino a su vida no quizo perder la costumbre de seguir viajando, asi que agarró su equipaje y se aventuró con su bebé de tres meses de vida. Su primera parada fue en Matucana donde hicieron una caminata a la cascada de Challape. Meses despues conocieron juntos Macchu Picchu. Una vez en el destino, Tiara subió a la ciudadela inca caminando y llevó a su hijo en canguro, viaje que demoró cerca de dos horas. “Fue una de las experiencias más difíciles, pero gratificantes”, relata. Luego, de esa aventura, se fueron más al norte donde visitaron el nevado de Pastoruri en Huaraz.

“Al principio fue un poco complicado, no lo voy a negar, pero yo ya había decidido que quería seguir viajando, incluso lo hacia cuando estaba embarazada de nueves meses. Mi sueño siempre fue que cuando tenga un hijo iba a viajar con él. Cuando busqué información de cómo viajar con un bebé de tres meses no encontraba, así que decidí hacer algo al respecto. Mi consejo es que mientras más rápido empiezas a viajar con tu hijo, mas fácil se te va hacer, porque a los cinco años les cuesta más adaptarse que un niño que empieza a viajar desde los primeros meses”, relata Tiara.

Tiara se ha trazado una meta a corto plazo que desea cumplir junto a Valentino: conocer los 24 departamentos del Perú. “Comenzamos el año pasado y ya vamos nueve departamentos. Este 2022 quiero terminar de visitar los 15 departamentos restantes. Es importante que nuestros hijos conozcan lo nuestro primero antes de irnos a otro lado, a parte que aquí tenemos todo”, resalta la bloguera de Costumbres mochileras.

A través de sus redes sociales, aconseja a las familias viajar junto a sus hijos, aunque parezca todo una locura, mucha inversión o complicado, no todo es como parece. “Es importante incluirlos porque a veces queremos tener un itinerario para nosotros y no dejamos que ellos disfruten. A mí y Valentino nos gusta ir a los parques temáticos o que conozca la naturaleza. Es algo que él pide teniendo tres años. Me di cuenta que viajar con un niño no es tan caro como parece, por ejemplo, en el bus no pagan pasaje completo y para entrar a destinos conocidos pagan solo un porcentaje. Además, cuando uno viaja con niños debe hacer todo mas lento no alocarse, sino algo tranquilo para que se divierta. Eso me ha servido mucho”.

Un emprendimiento que surgió en el camino

A raíz de la pandemia Tiara decidió abrir su tienda virtual llamada “Mochila market” donde vende utensilios para los viajeros como organizadores, mochilas y porta pasaportes. Se le ocurrió la idea de crear su emprendimiento, pues cada que viajaba no encontraba productos que necesitase. “Quería tener tiempo para Valentino, pero tampoco quería dejar de trabajar. Ahora con organización tengo tiempo para viajar más seguido con él, tiempo para mí y para mi emprendimiento. Mas adelante me gustaría abrir una tienda física y respecto a mi carrera lo aplico en mi blog. No me veo trabajando para otra persona”, cuenta.

Asimismo, gracias al apoyo de su pareja y su familia, Tiara ha podido crecer en su blog “Costumbre mochilera” y en sus redes sociales. Ella recibe miles de mensajes de madres que piden sus consejos y planean salir de sus casas y conocer el Perú. Es por ello, que en cada publicación intenta aconsejarlas y aportarles información de calidad.

A través de sus redes sociales Youtube, Instagram y TikTok, plataformas donde suma miles de reproducciones y más de un millón de vistas, brinda a sus seguidores consejos de viajes económicos y, sobre todo, cuenta como es su experiencia de viajar a destinos turísticos con su pequeño de tres años. Algunos de sus videos llevan titulares que captan la atención de las mamás que buscan viajar con sus hijos. “Datos para viajar con tu bebé en avión”, “cómo visitar Pastoruri con un pequeño de dos años”, “tips para visitar Macchu Picchu con niños” , son algunos de ellos.

“Me alegra que este proyecto este creciendo y la acogida que he tenido. Varias mamás me escriben y me dicen: ‘Vi tu video y la verdad es que me ha ayudado y animado a viajar’. Pensé que no iba a tener ese impacto, el viajar con niños ha sido un tema de que verdad las personas necesitan y no hay tanta información. A las mamás les dirías que borren ese miedo poco a poco y que viajen primero a un lugares cercanos, porque ver cómo tu hijo crece viajando es una experiencia bonita y no pueden perdérselo por el miedo o por el cansancio”, finaliza.