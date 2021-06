Cada año, en junio, para conmemorar el levantamiento de Stonewall de junio de 1969, se celebran actos del Orgullo en Estados Unidos y en varias ciudades del mundo. La Biblioteca del Congreso declara que el propósito del Mes del Orgullo es “reconocer el impacto que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales han tenido en la historia a nivel local, nacional e internacional”. Para contrarrestar la injusta vergüenza y los estigmas sociales que caracterizaban a la comunidad LGBTQ+ en el pasado, el “Orgullo” es ahora una de las fuerzas motrices de los movimientos por los derechos LGBTQ+ en todo el mundo, y fomenta el amor, la aceptación y la libertad de ser uno mismo verdadera y abiertamente.

Aunque muchas celebraciones del Orgullo han sido canceladas o pospuestas este año, todavía hay muchas maneras de salir a celebrar, apoyar y aprender sobre las comunidades LGBTQ+ este mes de junio. Sigue leyendo para saber qué están haciendo los establecimientos Hilton para mantener la tradición en los centros LGBTQ+ de México y Estados Unidos.

1. Ciudad de México

Es el corazón político, económico y cultural de México, además de su capital. Pero también es una de las capitales de los viajes LGBTQ+ en América Latina. La primera ciudad de México en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y sede de una de las mayores celebraciones del Orgullo en América Latina, Ciudad de México es el lugar ideal para los viajes LGBTQ+ justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México. La Zona Rosa, sede de la comunidad LGBTQ+ de la ciudad y patrocinadora del Desfile del Orgullo de años anteriores, es una parada obligada para celebrar este Mes del Orgullo.

Dónde quedarse

A poca distancia en coche o metro se encuentra el Hilton Mexico City Reforma. Situado frente al Parque Central de la Alameda y a pocos pasos del Palacio de Bellas Artes, este hotel de gran altura está en el corazón de Ciudad de México. Para celebrar el Mes del Orgullo, el hotel creó una bebida especial para compartir con los huéspedes. El Proud Spirit mezcla ron Malibú, Captain Morgan Spiced, curaçao azul, midori, zumo de piña, concentrado de piña y granadina para obtener un sabroso cóctel arco iris.

2. Nueva York

El 28 de junio de 1969, la policía hizo una redada en el Stonewall Inn, un club gay del Greenwich Village de Nueva York. Los sucesos que siguieron se conocerían más tarde como el Levantamiento de Stonewall y encenderían el ya floreciente movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy en día, el Stonewall Inn es un monumento nacional y Greenwich Village, al igual que otras comunidades de la ciudad de Nueva York, es un centro LGBTQ+ con lugares y monumentos históricos, centros comunitarios, restaurantes, bares y vida nocturna que visitar durante un viaje a la Gran Manzana.

Dónde quedarse

A solo unos minutos en autobús, metro o taxi de los barrios más históricos de la ciudad, como Greenwich Village, Tribeca, SoHo y Wall Street, el Conrad New York Downtown es el punto de partida perfecto para explorar el patrimonio y la cultura LGTBQ+ de Nueva York. Del 18 al 30 de junio, el Loopy Doopy Rooftop Bar, situado en la 16ª planta del hotel con vistas al puerto de Nueva York, da un giro a su bebida emblemática para ofrecer Poptails del Orgullo, con un Boozy Pop arco iris de Mom & Icepops. Reserva una estancia o simplemente pásate a tomar una copa o a comer algo en este Mes del Orgullo.

3. Washington D.C.

Al igual que otras comunidades “gay-friendly”, Washington D.C. es conocido por sus fiestas, pero no todo es vida nocturna. El Distrito tiene una larga historia de cambios en la comunidad LGBTQ+, como la sede de varias organizaciones de derechos humanos y LGBTQ+, el Orgullo Negro, el primer y uno de los mayores eventos del Orgullo Afroamericano del país, y el periódico LGBTQ+ más antiguo de Estados Unidos, The Washington Blade. Además, allí se establece la política nacional, como la decisión del Tribunal Supremo de 2015 de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados.

Dónde quedarse

Hablando de casarse, las parejas LGBTQ+ que quieran hacerlo este mes de junio pueden inspirarse en la historia de compromiso de TikTok, que concluyó con una ceremonia de boda sorpresa en el SUMMIT, el bar y la terraza del piso 11 del Conrad Washington, DC. ¿Todavía no has oído las campanas de boda? No te preocupes. Una selección de opciones de comida y bebida ecológicas y con conciencia social proporcionadas por asociaciones comunitarias y de abastecimiento local te esperan. La nueva y emocionante asociación del hotel con Red Bear Brewing Co., propiedad de la comunidad LGBTQ+ de DC, significa que las cervezas no se limitan al Mes del Orgullo. Ven a probarlas en cualquier momento del año.

4. Phoenix

Phoenix es un oasis desértico del suroeste con enclaves metropolitanos que ofrecen algo tanto para los amantes de la naturaleza como para los habitantes de la ciudad. La Séptima Avenida, que alberga una de las escenas de vida nocturna LGBTQ+ más vibrantes de la ciudad, resulta Los negocios LGBTQ+, incluyendo restaurantes, bares y tiendas, dan la bienvenida a clientes LGBTQ+ y aliados por igual. ¿Buscas una foto? Pásate por el lugar donde se encuentra uno de los dos icónicos pasos de peatones arco iris de Phoenix, en la intersección de las avenidas Seventh y Glenrosa.

Dónde quedarse

A poca distancia en coche se encuentra Arizona Biltmore, A Waldorf Astoria Resort. Con siete piscinas, cuatro restaurantes y bares diversos y dos campos de golf de primera categoría, así como un spa con vistas a los exuberantes jardines y a las cumbres circundantes, el complejo es la escapada perfecta al desierto. En honor al mes del Orgullo, el emblemático complejo organizará una celebración de un mes de duración para los huéspedes y visitantes locales. Con el acertado nombre de " Amor icónico, en color”, el complejo recientemente transformado ofrece espectáculos nocturnos de luces de arco iris, coloridas creaciones culinarias, paquetes románticos y mucho más para que todos puedan disfrutar. Pásate por el Saguaro Pool and Spire Bar, solo para adultos, para disfrutar del paquete “Burbujas y ostras”, que incluye una botella de Veuve Clicquot Yellow Label acompañada de una docena de ostras en su media concha con pimientos del piquillo frescos y mango. El especial " Pastel, De Color” endulza el trato con un decadente pastel de capas de vainilla y arco iris con frambuesas frescas cubierto con chocolate blanco y polvo de brillo dorado. ¿Tienes sed después de un día en el desierto? Toma un cóctel especial “Love Makes the World Go Round” de Frank & Albert’s con bordes de azúcar de arco iris.

5. San Francisco

Ninguna lista del Orgullo está completa sin mencionar a San Francisco, cuna de la bandera del arco iris, primera ciudad de Estados Unidos en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y sede de uno de los desfiles del Orgullo más populares del mundo. Aunque toda la ciudad es realmente gay-friendly, el distrito de Castro se considera el epicentro de la vida gay en la ciudad. Allí encontrarás restaurantes, bares y teatros de propiedad y apoyo LGBTQ+ en abundancia. Durante su visita, visite la Sociedad Histórica GLBT, el primer museo independiente de historia y cultura LGBTQ+ de Estados Unidos, o pase por la Plaza Harvey Milk, el monumento al primer funcionario electo abiertamente gay de San Francisco, Harvey Milk.

Dónde quedarse

En el Hilton San Francisco Union Square, el Orgullo tiene todos los colores del arco iris. Como parte de su apoyo a las celebraciones del Orgullo en San Francisco, el Herb N’ Kitchen del hotel ha creado cestas de picnic del Orgullo que contienen dos sándwiches especiales, dos ensaladas, papas fritas, una galleta o caramelo con temática del Pride, dos bebidas a elegir, dos banderas del Orgullo, pañuelos del Orgullo, máscaras y una golosina para mascotas. Toma a tu pareja y una cesta de picnic para llevar y dirígete a la azotea del hotel, al Parque Oracle para una de sus Noches de Cine del Orgullo, o a cualquiera de los muchos lugares pintorescos de San Francisco.

