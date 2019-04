Aberdeen: un recorrido por el pueblo donde Kurt Cobain pasó su infancia | FOTOS

"Welcome to Aberdeen. Come as you are" (Bienvenidos a Aberdeen. Vengan de la manera que sean), es lo primero que se puede leer cuando llegas al pueblo en donde Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana, pasó su infancia.

Este 5 de abril se cumplen 25 años de la trágica muerte de Kurt Cobain y muchos de sus fans buscan ir tras los pasos de quien lideró el movimiento grunge. Desde la casa donde pasó su niñez hasta el lugar en el que cantó por primera vez, Aberdeen (Washington), cuenta con muchos atractivos dedicados al popular músico.

Conoce más del pueblo que vio nacer a Kurt Cobain en la siguiente fotogalería.