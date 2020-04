Existe poca información oficial sobre las locaciones que el escritor estadounidense Daniel Smith menciona en el texto editado por El País Aguilar (2012). Se enfoca en escenarios desconocidos, impenetrables y, en algunos casos, oscuros. Datos específicos, fotografías o infografías –ya que se trata de lugares confidenciales- otorgan veracidad a su investigación.

En la lista figura la enigmática Área 51, situada en el desierto de Nevada. La publicación señala que en la base militar hay naves y artefactos alienígenas. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos lo ha desmentido. También narra la historia de los túneles de la montaña Granite, próximos a Salt Lake City, la capital de Utah (EE.UU.). Allí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormona) tiene bóvedas donde se realizan registros genealógicos de personas de todo el mundo y se guardan desde mediados de 1960. Acceder a estos resulta imposible. La incógnita: para qué necesitan aquella información y cómo la utilizan.

Por otra parte, desde hace casi 150 años, se dice que los hombres más influyentes de Estados Unidos se reúnen en el bosque de Sonoma, en California. Este grupo secreto se denomina Bohemian Club y a lo largo del tiempo lo han integrado políticos, empresarios, artistas y hasta expresidentes, como Richard Nixon y Ronald Reagan. La pregunta que todos se hacen es por qué dichos personajes se encuentran en una zona agreste, de manera exclusiva y sin cámaras.

Un búho es el símbolo del campamento del Bohemian Club, en el bosque de Sonoma. El evento se realizaría durante 15 días en un área de más de 1.000 hectáreas. (Foto: Getty Images)

¿Otra interrogante? Dónde se halla la sede del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, considerado uno de los mejores del orbe. Aunque su ubicación es reservada, estaría a 20 km del centro de Tel Aviv, en la ciudad de Herzliya.

A 15 minutos del centro de Tel Aviv (Israel) se encontraría la sede del Mossad. (Foto: Getty Images)

En Sudamérica, Daniel Smith destaca la Isla da Queimada Grande o Isla de las Serpientes. Se sitúa a poco más de 30 km de la costa de São Paulo, en Brasil. Ingresar está prohibido, pues es hábitat de más de cuatro mil culebras venenosas.

A la entrada de la Isla de las Serpientes hay un letrero que prohíbe el paso. Las miles de culebras venenosas se alimentan de aves migratorias. (Foto: Getty Images)

Si hablamos de Europa, en el centro de Moscú (Rusia), habría una línea de transporte subterránea no conocida. El autor afirma que el Metro 2 o Línea D-6 sería una obra del período estalinista que sirvió para trasladar a los altos mandos soviéticos. “100 lugares que nunca visitarás”, además, cuenta cómo luce la habitación de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Finalmente, comparte datos del búnker oculto de Adolf Hitler, los archivos secretos del Vaticano y la localización de la bóveda que custodia la fórmula de la Coca Cola.

Smith reside en Londres, Inglaterra, y es responsable de obras famosas; entre ellas, “How to Think Like Steve Jobs” y “The Sherlock Holmes Companion”. Asimismo, colabora con la guía de geopolítica “The Statesman’s Yearbook”.

